Netflix взялся за культовый роман Агаты Кристи, и сделал это с размахом: сериалу уже пророчат славу главного хита 2026 года

22 ноября 2025 07:29
Кадр из сериала «Тайна семи циферблатов»

Любителям детективов точно стоит обратить на него внимание.

Удивительно, но спустя почти век после выхода романа «Тайна семи циферблатов» Агата Кристи продолжает поднимать планку в жанре, где, казалось бы, всё уже придумано. И вот теперь Netflix взялся за то, что BBC делал десятилетиями: экранизировать Кристи так, чтобы об этой экранизации говорили от Лондона до Сеула.

С первыми кадрами становится понятно: это не очередная «историческая драма с загадкой», а проект, который всерьёз претендует на статус главного детективного сериала 2026 года. И дело не только в актёрах — хотя каст просто блестящий.

Почему именно эта история Кристи может стать хитом

«Семь циферблатов» всегда оставался особенным романом — не таким известным, как «Убийство в Восточном экспрессе», но куда более дерзким. Тут нет знаменитых усов Пуаро и нет спокойной мисс Марпл. Главная героиня — Леди Эйлин «Бандл» Брент — та самая юная сыщица-любительница, которая действует быстрее, чем успевает подумать, и при этом умудряется обыгрывать преступников и полицейских одновременно.

Когда в поместье Чимниз — дом, который поклонники помнят ещё по «Тайне „Голубого поезда“» — один из гостей умирает, картина выглядит почти как шутка: вокруг аккуратно расставлены будильники. Должно быть восемь, а их семь.

С этого маленького несоответствия Бандл начинает раскручивать клубок, ведущий не только к убийце, но и к подпольной организации, у которой свои причины охранять тайну «семи циферблатов».

Звёздный состав, который поднимает ставку

Кадр из сериала «Тайна семи циферблатов»

Netflix собрал актёров так, будто заранее готовил проект к мировому успеху:

  • Миа МакКенна-Брюс — новая Бандл: остроумная, живая, дерзкая.
  • Хелена Бонэм Картер — леди Катерхэм. Да, в книге её не было — Netflix сознательно меняет динамику семьи Брент, и Картер обещает стать эмоциональным центром этой версии.
  • Мартин Фриман — суперинтендант Бэттл. Спокойный детектив с идеальной британской невозмутимостью — чуть иронии, чуть усталости, и всё это работает блестяще.

Есть в составе и молодые британские актёры, и ветераны, и даже пара лиц, знакомых зрителю по «Королеве Шарлотте» и «Открытию ведьм». Атмосфера получается цельной, камерной и чуть бархатной — ровно как нужно для Кристи.

Почему о сериале будут говорить в 2026 году

Потому что это редкий случай, когда всё складывается идеально:

  • литературная основа — крепкая и недооценённая;
  • актёрский состав — роскошный;
  • постановка — масштабная, но без пафоса;
  • шоураннер — человек, который умеет строить настоящие трагедии внутри детектива.

Netflix давно искал свою «британскую жемчужину» в жанре расследований. И похоже, что именно «Семь циферблатов Агаты Кристи» станет тем самым сериалом. Если судить по ранним отзывам — зрители уже приготовились к главной загадке нового года.

Фото: Кадр из сериала «Тайна семи циферблатов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
