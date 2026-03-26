Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Netflix взял эти истории Стивена Кинга и выдал экранизации ничуть не хуже: 3 самых удачных триллера в коллекции

Netflix взял эти истории Стивена Кинга и выдал экранизации ничуть не хуже: 3 самых удачных триллера в коллекции

26 марта 2026 10:52
Кадры из фильмов «1922», «Игра Джералда», «Телефон мистера Харригана»

Стриминг умеет бережно переносить мрачные истории Короля ужасов на экран.

Экранизации Стивена Кинга всегда вызывают споры. Одни становятся культовыми, другие — быстро забываются. Но Netflix в последние годы сумел найти правильный подход к произведениям «Короля ужасов» и выпустил несколько достойных адаптаций. Если не знаете, с чего начать знакомство, вот три проекта, которые точно заслуживают внимания.

1922 — мрачная история о преступлении и расплате

Фильм «1922» — одна из самых удачных экранизаций Стивена Кинга от Netflix. В центре сюжета фермер Уилф, который решается на страшный поступок ради сохранения земли и финансового благополучия.

Однако после преступления его жизнь превращается в настоящий кошмар. Чувство вины, паранойя и страх постепенно разрушают героя. Критики отметили атмосферность фильма и точность адаптации — на Rotten Tomatoes картина получила 92%.

«1922»

Игра Джералда — напряженный психологический триллер

«Игра Джералда» долго считалась практически невозможной для экранизации. Большая часть сюжета происходит в одной комнате, а героиня прикована к кровати.

Тем не менее режиссер Майк Флэнаган смог превратить историю в напряженный психологический триллер. Карла Гуджино в роли Джесси держит зрителя в напряжении до самого финала, а атмосфера тревоги только усиливается с каждой сценой.

«Игра Джералда»

Телефон мистера Харригана — тихий и тревожный хоррор

Фильм «Телефон мистера Харригана» рассказывает о подростке, который дружит с пожилым миллионером. После смерти мужчины герой начинает получать странные сообщения с телефона, похороненного вместе с ним.

Картина получилась менее динамичной, чем другие экранизации Кинга, но именно эта неспешность создает тревожную атмосферу. Зрители отмечают сильную актерскую игру Дональда Сазерленда и Джейдена Мартелла.

«Телефон мистера Харригана»

Netflix продолжает активно работать с произведениями Стивена Кинга, и эти фильмы показывают, что стриминг умеет бережно переносить на экран даже самые сложные истории писателя.

Фото: Кадры из фильмов «1922», «Игра Джералда», «Телефон мистера Харригана»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда Голливуд берется за аниме, получается 5% на Rotten Tomatoes: 3 самых провальных экранизации Когда Голливуд берется за аниме, получается 5% на Rotten Tomatoes: 3 самых провальных экранизации Читать дальше 27 марта 2026
И оскароносцы не помогли: голливудские картины, которые правились с треском — одна станет большим сюрпризом И оскароносцы не помогли: голливудские картины, которые правились с треском — одна станет большим сюрпризом Читать дальше 26 марта 2026
Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Тарантино ненавидит этот легендарный фильм Спилберга: даже сборы в 470 млн долларов его не убедили Читать дальше 26 марта 2026
3 самых ожидаемых триллера апреля: «Хищник» и другие фильмы, которые нельзя пропустить 3 самых ожидаемых триллера апреля: «Хищник» и другие фильмы, которые нельзя пропустить Читать дальше 26 марта 2026
Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Одинокая и бездетная: какую тайну из прошлого Макгонагалл детям в «Гарри Поттере» показывать не стали Читать дальше 26 марта 2026
Этот недооценённый ужастик 2025 года называют преемником «Пункта назначения»: критики дали 64% на RT, а зрители пересматривают скримеры Этот недооценённый ужастик 2025 года называют преемником «Пункта назначения»: критики дали 64% на RT, а зрители пересматривают скримеры Читать дальше 26 марта 2026
«Интерстеллар» Нолана только зря считали шедевром: «Одна большая сюжетная дыра, позор» «Интерстеллар» Нолана только зря считали шедевром: «Одна большая сюжетная дыра, позор» Читать дальше 25 марта 2026
5 провальных ужастиков, из которых случайно получились отличные комедии: все настолько плохо, что даже… смешно 5 провальных ужастиков, из которых случайно получились отличные комедии: все настолько плохо, что даже… смешно Читать дальше 25 марта 2026
От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3» От таких денег не отказываются: почему Ридли Скотт отверг баснословную сумму за «Терминатор 3» Читать дальше 25 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше