Netflix взял эти истории Стивена Кинга и выдал экранизации ничуть не хуже: 3 самых удачных триллера в коллекции

Экранизации Стивена Кинга всегда вызывают споры. Одни становятся культовыми, другие — быстро забываются. Но Netflix в последние годы сумел найти правильный подход к произведениям «Короля ужасов» и выпустил несколько достойных адаптаций. Если не знаете, с чего начать знакомство, вот три проекта, которые точно заслуживают внимания.

1922 — мрачная история о преступлении и расплате

Фильм «1922» — одна из самых удачных экранизаций Стивена Кинга от Netflix. В центре сюжета фермер Уилф, который решается на страшный поступок ради сохранения земли и финансового благополучия.

Однако после преступления его жизнь превращается в настоящий кошмар. Чувство вины, паранойя и страх постепенно разрушают героя. Критики отметили атмосферность фильма и точность адаптации — на Rotten Tomatoes картина получила 92%.

Игра Джералда — напряженный психологический триллер

«Игра Джералда» долго считалась практически невозможной для экранизации. Большая часть сюжета происходит в одной комнате, а героиня прикована к кровати.

Тем не менее режиссер Майк Флэнаган смог превратить историю в напряженный психологический триллер. Карла Гуджино в роли Джесси держит зрителя в напряжении до самого финала, а атмосфера тревоги только усиливается с каждой сценой.

Телефон мистера Харригана — тихий и тревожный хоррор

Фильм «Телефон мистера Харригана» рассказывает о подростке, который дружит с пожилым миллионером. После смерти мужчины герой начинает получать странные сообщения с телефона, похороненного вместе с ним.

Картина получилась менее динамичной, чем другие экранизации Кинга, но именно эта неспешность создает тревожную атмосферу. Зрители отмечают сильную актерскую игру Дональда Сазерленда и Джейдена Мартелла.

Netflix продолжает активно работать с произведениями Стивена Кинга, и эти фильмы показывают, что стриминг умеет бережно переносить на экран даже самые сложные истории писателя.