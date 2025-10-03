Меню
Киноафиша Статьи Netflix вывел жанр триллера на новый уровень благодаря этому сериалу: настоящий хит среди унылых историй про маньяков

Netflix вывел жанр триллера на новый уровень благодаря этому сериалу: настоящий хит среди унылых историй про маньяков

3 октября 2025 08:27
Кадр из сериала «Ты»

Долгие годы он считался эталоном.

Среди десятков проектов стриминга именно «Ты» стал тем самым эталоном, который показал: психологический триллер может быть одновременно пугающим, захватывающим и ироничным. История Джо Голдберга, обаятельного книжника-маньяка, за пять сезонов собрала армию поклонников и закрепила за Netflix статус платформы, умеющей доводить жанр до совершенства.

Как сериал спасли от забвения

Изначально «Ты» выходил на телеканале Lifetime, но был быстро закрыт из-за низких рейтингов. Netflix выкупил права и сделал ставку на проект — и не прогадал. С каждым новым сезоном интерес к Джо только рос, а сериал превратился в стабильный хит, удерживающий внимание зрителей и критиков.

Тёмный герой с оттенком чёрной комедии

Главный секрет успеха «Ты» — это баланс между жутким и смешным. История серийного убийцы могла бы быть невыносимо мрачной, если бы не ироничные нотки.

Джо выходит сухим из воды в ситуациях, где любой другой давно попался бы, и наблюдать за его выкрутасами одновременно тревожно и забавно. Зритель то ужасается его поступкам, то ловит себя на смехе от абсурдности происходящего.

Формула, которая не надоедает

Каждый сезон строится по одной схеме: Джо одержим новой женщиной, идёт по трупам ради «любви», а в финале оборачивается всё иначе, чем он ожидал. Но скуки нет — потому что меняются города, маски главного героя и сами женщины. Бек, Лав, Марианна — все они разные, и с каждой Джо сталкивается с новым испытанием.

Наследие Джо Голдберга

«Ты» показал, что триллер может быть не только о страхе, но и о сарказме. Netflix сумел выстроить идеальную формулу, где драма, напряжение и чёрный юмор работают в унисон. И теперь любой новый проект стриминга в жанре триллера так или иначе сравнивают именно с «Тобой».

Ранее мы писали: Замена «Твин Пикс» от Netflix уже в топах на Rotten Tomatoes: критики называют сериал «сенсацией» и ставят 89%.

Фото: Кадр из сериала «Ты»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
