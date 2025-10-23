Netflix выпустил криминальную драму от создателя «Города Бога»: 4 серии о торговле людьми и выживании в сердце Амазонии

Этот сериал можно проглотить за один вечер, а вот думать о нём вы будете месяцы.

Бразильский режиссёр Фернанду Мейреллиш, номинант на «Оскар» и автор культового «Города Бога», представил новый мини-сериал «Реки судьбы» (Pssica) на Netflix.

В нём всего четыре серии — но этого хватает, чтобы полностью погрузиться в атмосферу опасной, жаркой и безжалостной Амазонии.

Амазония без открыток

Действие разворачивается в бразильской глубинке, где власть принадлежит не полиции, а преступным кланам. По рекам плывут контрабандисты и торговцы людьми, а в глуши процветает коррупция и насилие.

В центре истории — девушка Жаналис, оказавшаяся жертвой криминального трафика, и Преа, молодой разбойник, который решает её спасти.

Каждый из героев сталкивается с выбором, от которого зависит жизнь и сделка с совестью.

Автор, который не снимает идеальную картинку

Мейреллиш, прославившийся реализмом и прямотой, снова показывает Бразилию без прикрас. Это мир, где природа поражает величием, но человек является источником угрозы.

Режиссёр избегает глянца и спецэффектов, делая ставку на документальную плотность происходящего.

Его почерк чувствуется в каждой сцене — это всё тот же нервный монтаж и ощущение, что камера случайно подглядывает за чужой судьбой.

«Реки судьбы» — короткий, насыщенный и завершённый проект. Финал не оставляет чувства недосказанности.

