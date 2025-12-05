Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать

Если декабрь для вас — это время не только для свечек и мандаринов, но и для поиска нового сериала на вечер, то этот месяц подготовил три премьеры, которые закрывают сразу разные настроения.

Здесь и мелодрама с неожиданными поворотами, и чистая комедия, и нуар, в котором Барселона выглядит опаснее, чем любая Изнанка. Разбираем, что стоит включить первым.

«Интересное положение» на ИВИ — премьера 11 декабря

Российская романтическая комедия, где ДНК-тесты бессильны, а жизнь пишет такие сюжеты, от которых хочется одновременно смеяться и хвататься за голову. Лада расстаётся с женихом, проводит одну ночь с незнакомцем — и внезапно узнаёт, что ждёт двойню, но установить отцовство до родов невозможно.

Это история о взрослении через хаос, поиске честности и умении признавать собственные ошибки, даже если вокруг только суета и недосказанности. Иви обещает десять эпизодов лёгкой, живой и немного безумной мелодрамы.

«Человек против малыша» на Netflix — премьера 11 декабря

Роуэн Аткинсон возвращается в жанр, где он работает лучше всех: чистая физическая комедия, в которой всё гремит, падает, хлопает и пищит. На этот раз противником героя становится младенец, и четырёх серий хватает, чтобы разрушить и планы, и расписание, и самооценку взрослого мужчины.

Аткинсон снова делает то, что зрители любят: страдает смешно, искренне и с фирменной гримасой полного отчаяния. Лёгкий сериал на вечер, когда хочется смеяться без глубинных моральных выводов.

«Город теней» на Netflix — премьера 12 декабря

Испанцы снова взялись за то, что у них получается безошибочно: стильный криминальный нуар, в котором каждая сцена пахнет морской солью и старой обидой. Когда на фасаде здания находят обугленный труп, полиция вынуждена вернуть к делу опального детектива Мило Маларта — героя, которого темнота находит сама.

Барселона здесь не открытка для туристов, а город ночи, влажных улиц и людей, которые давно перешли все границы. Netflix явно метит в главный декабрьский триллер.

Если хочется мягкой мелодрамы — включай «Интересное положение». Если нужен смех до слёз — «Человек против малыша» справится на отлично. А если настроение требует напряжения и густой атмосферы — «Город теней» станет лучшим вариантом для зимнего вечера.

