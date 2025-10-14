Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Netflix вложил в финал «Очень странных дел» безумные деньги: общий бюджет сериала не снился даже Джеймсу Кэмерону с его «Аватарами»

Netflix вложил в финал «Очень странных дел» безумные деньги: общий бюджет сериала не снился даже Джеймсу Кэмерону с его «Аватарами»

14 октября 2025 08:56
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Стриминг уверен в потенциальном хите.

Платформа Netflix предприняла амбициозный эксперимент, сделав главной ставкой финальный сезон «Очень странных дел». Инвестиции в производство заключительных эпизодов достигли беспрецедентного масштаба.

Бюджет пятого сезона проекта превзошел стоимость львиной доли голливудских полнометражных блокбастеров.

Сколько потратят на пятый сезон «Очень странных дел»

Согласно данным издания Puck, производство каждого эпизода финального сезона «Очень странных дел» обходится в невероятные 50–60 млн долларов. Общие затраты на восемь серий достигают отметки в примерно 480 миллионов.

Несмотря на сокращение количества эпизодов, масштаб производства значительно вырос: Netflix явно намерен подарить своей флагманской франшизе достойное завершение, не экономя на качестве.

Такой бюджет гарантированно делает «Очень странные дела» самым дорогим проектом платформы. Ранее этот статус принадлежал сериалу «Корона», на пять сезонов которого было потрачено в общей сложности 648 миллионов долларов.

Учитывая, что на первые четыре сезона «Очень странных дел» уже было выделено около 470 миллионов, общие инвестиции в франшизу приближаются к историческому рубежу в один миллиард долларов. Для сравнения: примерно столько же попросил Джеймс Кэмерон на все пять фильмов «Аватар».

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Когда выйдет пятый сезон «Очень странных дел»

Премьера заключительного сезона «Очень странных дел» обещает стать настоящим событием. Создатели подготовили для зрителей грандиозный финал, который превзойдет предыдущие сезоны как по масштабу, так и по зрелищности.

Сезон будет разделен на три тематических блока. Первые четыре эпизода можно будет посмотреть уже 26 ноября. Следующая порция из трёх серий появится 25 декабря. А кульминационная серия выйдет в самый канун Нового года — 31 декабря.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как «Очень странные дела» связаны с Виктором Цоем.

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи Читать дальше 15 октября 2025
Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили Читать дальше 14 октября 2025
Дело вовсе не в тоске по Дину Джарину: настоящая причина, по которой Грогу ушел от джедаев и Люка Скайуокера Дело вовсе не в тоске по Дину Джарину: настоящая причина, по которой Грогу ушел от джедаев и Люка Скайуокера Читать дальше 13 октября 2025
В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное В СССР (да и сейчас) в «Афоне» не видим ничего такого: а вот американцы разгадали тайное послание Данелии – оно мрачное Читать дальше 15 октября 2025
Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник» Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник» Читать дальше 15 октября 2025
Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Зря зрители так любят Джона Уика: настоящего героя показывают только раз за все четыре фильма Читать дальше 15 октября 2025
Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Оказывается, вместо «Прометея» должен был выйти «Чужой: Инженеры»: сюжет настоящего приквела — чистый хоррор Читать дальше 15 октября 2025
Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн Читать дальше 15 октября 2025
Не два часа, как говорили: Росс Даффер раскрыл продолжительность всех серий 5 сезона «Очень странных дел» Не два часа, как говорили: Росс Даффер раскрыл продолжительность всех серий 5 сезона «Очень странных дел» Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше