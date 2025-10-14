Netflix вложил в финал «Очень странных дел» безумные деньги: общий бюджет сериала не снился даже Джеймсу Кэмерону с его «Аватарами»

Платформа Netflix предприняла амбициозный эксперимент, сделав главной ставкой финальный сезон «Очень странных дел». Инвестиции в производство заключительных эпизодов достигли беспрецедентного масштаба.

Бюджет пятого сезона проекта превзошел стоимость львиной доли голливудских полнометражных блокбастеров.

Сколько потратят на пятый сезон «Очень странных дел»

Согласно данным издания Puck, производство каждого эпизода финального сезона «Очень странных дел» обходится в невероятные 50–60 млн долларов. Общие затраты на восемь серий достигают отметки в примерно 480 миллионов.

Несмотря на сокращение количества эпизодов, масштаб производства значительно вырос: Netflix явно намерен подарить своей флагманской франшизе достойное завершение, не экономя на качестве.

Такой бюджет гарантированно делает «Очень странные дела» самым дорогим проектом платформы. Ранее этот статус принадлежал сериалу «Корона», на пять сезонов которого было потрачено в общей сложности 648 миллионов долларов.

Учитывая, что на первые четыре сезона «Очень странных дел» уже было выделено около 470 миллионов, общие инвестиции в франшизу приближаются к историческому рубежу в один миллиард долларов. Для сравнения: примерно столько же попросил Джеймс Кэмерон на все пять фильмов «Аватар».

Когда выйдет пятый сезон «Очень странных дел»

Премьера заключительного сезона «Очень странных дел» обещает стать настоящим событием. Создатели подготовили для зрителей грандиозный финал, который превзойдет предыдущие сезоны как по масштабу, так и по зрелищности.

Сезон будет разделен на три тематических блока. Первые четыре эпизода можно будет посмотреть уже 26 ноября. Следующая порция из трёх серий появится 25 декабря. А кульминационная серия выйдет в самый канун Нового года — 31 декабря.

