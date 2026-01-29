Netflix в Турции: по названию нового сериала сразу ясно — в одном проекте нас ждет все самое лучшее, что есть в турдизи

«Великолепный век» и «Постучись в мою дверь» задали высокую планку для турецких проектов. Совсем скоро выйдет сериал «Игры страсти». Проект обещает зрителям бурю эмоций и непредсказуемых сюжетных поворотов.

О чем сериал

В центре повествования находится талантливый архитектор Илькер, чья жизнь кажется безоблачной и счастливой. Он нашел свою половинку в лице художницы Фунды.

У них крепкая семья. Их жизнь рушится с появлением Назлы, молодой и привлекательной девушки, нанятой Фундой в качестве няни. Назлы поселяется в доме Илькера и Фунды, невольно становясь катализатором грядущих перемен.

Что не так с девушкой

Назлы хранит мрачную тайну, которая вскоре всплывет на поверхность, затронув судьбы всех, кто ее окружает. Привлекательность Назлы и скрытые мотивы ее прихода в дом станут серьезным испытанием для брака Илькера и Фунды.

Про состав актеров

Зрителей «Игр страсти» ждет великолепный актерский состав, главные роли в котором исполняют Озан Долунай, Мелис Сезен, Эльчин Сангу. Режиссером сериала выступит Мерт Байкал, а сценаристом — Тугба Доган.