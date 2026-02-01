Больше 5 долгожданных хитов Netflix не вернутся в 2026 году: вместо них будем смотреть эти проекты

В 2026 году Netflix готовится удивить своих подписчиков обновленной стратегией: меньше релизов, но больше зрелищности. Фанаты с нетерпением ожидают возвращения полюбившихся сериалов, однако не все их надежды оправдаются в этом году. Wednesday, Geek Girl и другие громкие проекты берут творческую паузу.

Netflix 2026: Ставка на качество и крупные бюджеты

В начале января 2026 года стриминговый гигант анонсировал список премьер, демонстрирующий новый подход к контенту. Netflix делает акцент на качестве, поэтому часть флагманских сериалов временно отложена, чтобы выдать максимально впечатляющие сезоны с размахом, достойным больших экранов. Некоторые хиты перенесены на 2027 год из-за высокой стоимости производства, сложностей в организации съемок и необходимости пересмотра актерского состава.

Почему Wednesday вернется не раньше 2027 года?

Пожалуй, самое большое разочарование для зрителей — это перенос выхода третьего сезона Wednesday. Несмотря на головокружительные рейтинги, продолжение сериала появится только в 2027 году.

Съемочная команда столкнулась с необходимостью использования колоссальных ресурсов для создания масштабных декораций и сложной компьютерной графики. Однако, по информации Deadline, съемки стартуют уже в феврале 2026 года, а каст пополнится настоящей звездой Евой Грин, что подогревает интерес к будущим эпизодам.

Какие еще сериалы придется подождать?

Netflix подтвердил, что в релиз-план на 2026 год не войдут и другие популярные шоу. Подписчикам придется запастись терпением, ожидая продолжения:

Ginny & Georgia. Сериал выходит раз в два года, четвертый сезон увидит свет только в 2027-м.

Ransom Canyon. Съемки второго сезона романтической истории из Техаса близки к завершению, но премьера состоится не раньше начала 2027 года.

Untamed. Производство криминальной драмы с Эриком Бана возобновится только в 2026 году, поэтому релиз стоит ожидать позднее.

Geek Girl. Возвращение британско-канадской комедии про девушку-ботаника откладывается на неопределенный срок.

Dept. Q. Триллер с Мэттью Гудом в главной роли находится в производстве, но его релиз запланирован ближе к 2027 году.

Что ждет зрителей Netflix в 2026 году?

Несмотря на задержки, 2026 год обещает быть насыщенным на новинки. Netflix делает ставку на проверенные форматы и востребованные жанры: от политических драм до фэнтези.

Сериалы, возвращение которых точно состоится:

The Diplomat, The Lincoln Lawyer и The Night Agent: новые сезоны политических и судебных триллеров.

Bridgerton (4 сезон): новые интриги, роскошные костюмы и страсть в антураже XIX века.

Emily in Paris (6 сезон): главная героиня продолжает искать гармонию между любовью и карьерой.

Virgin River (7 сезон): душевная история о жизни в маленьком городке и больших чувствах.