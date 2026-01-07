Меню
Netflix сумел превратить историю флорентийского маньяка в захватывающий мини-сериал: всего 4 серии, а пролетают мигом

7 января 2026 18:37
Кадр из сериала «Флорентийский монстр»

Этот реально существующий преступник кошмарил регион почти двадцать лет.

Четыре серии, меньше четырёх часов и никакого ощущения «ещё одного true crime». «Флорентийский монстр» от Netflix — тот редкий случай, когда реальная история превращается не в аттракцион, а в выверенную драму о людях, которые живут рядом с ужасом и даже не сразу замечают его шаги. И именно поэтому сериал смотрится легко, но остаётся в голове надолго.

Режиссёр, который не позволяет насилию стать зрелищем

Стефано Соллима давно умеет работать с жестокими темами, не поддаваясь соблазну романтизации. Он снимает преступления холодно и почти документально, позволяя зрителю почувствовать не адреналин, а неприятное дрожание реальности. Поэтому атмосферу «Монстра» задаёт не кровь, а тягучее чувство, что зло всегда где-то рядом — просто его не хотят замечать.

Сериал о подозреваемых, а не о гении-сыщике

Вместо линейного расследования мы получаем четыре истории мужчин, каждый из которых мог бы быть монстром. И каждый — по-своему пугающий: от забитого Стефано до властного, почти хищного Джованни. Соллима показывает мир, в котором жестокость не исключение, а часть быта, и именно это делает сериал напряжённее любого детективного трюка.

Женщина, чья смерть запускает сюжет — но сама она становится центром истории

Кадр из сериала «Флорентийский монстр»

Барбара Лоччи могла бы остаться «первой жертвой», но сериал выводит её на передний план. Франческа Олиа играет женщину, которая слишком ярко жила для эпохи, где ей досталась роль скучной и покорной супруги. Её судьба становится болезненным напоминанием: многие ужасы в этой истории рождаются не в кустах с ножом, а внутри общества.

Нелинейный монтаж, который превращает расследование в головоломку

«Монстр» прыгает между годами, версиями, точками зрения — но не ради трюка. Так зритель проживает хаос, в котором полиция и семьи жертв бродили почти два десятилетия. Со временем эта разорванность складывается в мозаичный портрет времени, когда правда ускользала даже у тех, кто держал дело в руках.

Финал без ответов — и это мощнее любого разоблачения

Настоящий убийца так и не найден, и Соллима честно не придумывает развязку ради эффектного твиста. Как и в «Зодиаке» Финчера, отсутствие финальной точки только усиливает напряжение и возвращает зрителя к мысли, что зло не обязано быть объяснённым. Оно может быть просто ближе, чем мы думаем.

Фото: Кадр из сериала «Флорентийский монстр»
Анастасия Луковникова
