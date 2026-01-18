Netflix снова попал в цель — «Лакомый кусок» получил почти 90% от критиков: «Хорош, чтобы заслужить рекомендацию»

Эта формулировка хорошо описывает общее настроение критиков.

Фильм «Лакомый кусок» вышел на Netflix 16 января и сразу получил восторженные оценки профессиональных рецензентов. Рейтинг свежести на Rotten Tomatoes — 89%.

Деньги, которые запускают распад

По сюжету тактическая группа полиции Майами находит тайник наркокартеля. Полицейские ожидают одну сумму, но обнаруживают десятки миллионов долларов и решают оставить деньги себе.

Очень быстро становится ясно, что проблема не во внешней угрозе, а во внутреннем недоверии. Ситуацию усугубляет расследование убийства их капитана — теперь каждый в команде потенциально под подозрением.

Что именно отметили критики

В одной из рецензий на Rotten Tomatoes фильм описывают коротко и показательно:

«Хорош, чтобы заслужить рекомендацию».

Критик отмечает, что картина не пытается казаться больше, чем она есть, и уверенно работает в рамках жанра.

В другой рецензии на том же агрегаторе подчеркивают подход авторов:

«Это криминальный триллер, который держится на недоверии внутри команды, а не на зрелищных сценах».

Именно отказ от перегруженного экшена и ставка на психологическое давление чаще всего называют главным плюсом фильма.

Ансамбль, а не дуэт

Хотя в главных ролях снялись Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, «Лакомый кусок» не строится вокруг звездного противостояния. Важную роль играет весь актерский состав, включая Кайл Чендлер, Стивен Ян и Скотт Эдкинс.

Критики отмечают именно ансамблевую работу как фактор, усиливающий конфликт.

Зрители отнеслись холоднее

При этом пользовательские оценки заметно ниже. На IMDb фильм имеет 6,9 балла, на «Кинопоиске» — 6,7.

