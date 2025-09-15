Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Netflix снова лезет в скандал: в октябре выйдет второй сезон аниме с запятнанной репутацией

Netflix снова лезет в скандал: в октябре выйдет второй сезон аниме с запятнанной репутацией

15 сентября 2025 08:27
Кадр из аниме «Бродяга Кэнсин»

На платформе появится продолжение «Бродяги Кэнсина», но вокруг проекта вновь разгорелись споры.

В октябре Netflix покажет второй сезон ремейка аниме «Бродяга Кэнсин». История о бывшем убийце, поклявшемся больше не отнимать жизни у людей, снова вернётся на экраны.

Но фанаты спорят: стоит ли смотреть сериал, когда его автор замешан в скандале?

Что за аниме и когда ждать премьеру

Оригинал «Бродяги Кэнсина» вышел ещё в 1990-х, а в 2023 году японская студия Liden Films сняла новый вариант.

Первый сезон транслировался на Fuji TV, а в феврале появился на Netflix. Второй, под названием «Kyoto Disturbance», выходил в Японии с октября 2024-го по март 2025-го. Теперь, осенью 2025-го, его добавит и Netflix.

Почему вокруг сериала скандал

Главный удар по репутации проекта пришёлся не на аниме, а на его создателя.

В 2017 году Нобухиро Вацуки оказался в центре расследования: полиция обнаружила у него запрещённые изображения с участием несовершеннолетних.

Суд оштрафовал его на 200 тысяч иен (около 1900 долларов), после чего он вернулся к работе уже через год.

Этот факт до сих пор вызывает острую реакцию в обществе: часть зрителей отказывается поддерживать проект, другие же предпочитают отделять творчество от личности создателя.

Что говорят фанаты

В соцсетях мнения разделились. Одни пишут: «Смотреть невозможно — слишком грязный шлейф у этой истории». Другие признаются, что «всё ещё любят персонажей, несмотря на создателя».

По факту, сериал остаётся культовым для целого поколения зрителей, и Netflix рискует нарваться на новый виток критики.

Факты о втором сезоне «Бродяги Кэнсина»

Параметр Данные
Оригинальное название Rurouni Kenshin: Kyoto Disturbance
Студия Liden Films
Режиссёр Комада Юки
Даты показа в Японии октябрь 2024 – март 2025
Дата релиза на Netflix октябрь 2025
Рейтинг IMDb 7,9
Основано на произведении манга Нобухиро Вацуки

Источник: fictionhorizon.com

Также прочитайте: Кинг назвал 10 лучших фильмов в истории кино: 6 из 70-х, 3 из 40-х, 1 из 90-х — но ни одной его экранизации

Фото: Кадр из аниме «Бродяга Кэнсин»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Смотрится как аниме из 90-х, но всё не так просто: «Обычный роман в Коулуне» играет с восприятием Смотрится как аниме из 90-х, но всё не так просто: «Обычный роман в Коулуне» играет с восприятием Читать дальше 28 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+ Читать дальше 26 сентября 2025
У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями У «Атаки титанов» появился достойный конкурент по кровожадности: это аниме определенно разобьет сердца зрителями Читать дальше 26 сентября 2025
Именно этот российский город чаще всего появлялся в японском аниме: его нашли даже у Миядзаки Именно этот российский город чаще всего появлялся в японском аниме: его нашли даже у Миядзаки Читать дальше 25 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше