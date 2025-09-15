Netflix снова лезет в скандал: в октябре выйдет второй сезон аниме с запятнанной репутацией

В октябре Netflix покажет второй сезон ремейка аниме «Бродяга Кэнсин». История о бывшем убийце, поклявшемся больше не отнимать жизни у людей, снова вернётся на экраны.
Но фанаты спорят: стоит ли смотреть сериал, когда его автор замешан в скандале?
Что за аниме и когда ждать премьеру
Оригинал «Бродяги Кэнсина» вышел ещё в 1990-х, а в 2023 году японская студия Liden Films сняла новый вариант.
Первый сезон транслировался на Fuji TV, а в феврале появился на Netflix. Второй, под названием «Kyoto Disturbance», выходил в Японии с октября 2024-го по март 2025-го. Теперь, осенью 2025-го, его добавит и Netflix.
Почему вокруг сериала скандал
Главный удар по репутации проекта пришёлся не на аниме, а на его создателя.
В 2017 году Нобухиро Вацуки оказался в центре расследования: полиция обнаружила у него запрещённые изображения с участием несовершеннолетних.
Суд оштрафовал его на 200 тысяч иен (около 1900 долларов), после чего он вернулся к работе уже через год.
Этот факт до сих пор вызывает острую реакцию в обществе: часть зрителей отказывается поддерживать проект, другие же предпочитают отделять творчество от личности создателя.
Что говорят фанаты
В соцсетях мнения разделились. Одни пишут: «Смотреть невозможно — слишком грязный шлейф у этой истории». Другие признаются, что «всё ещё любят персонажей, несмотря на создателя».
По факту, сериал остаётся культовым для целого поколения зрителей, и Netflix рискует нарваться на новый виток критики.
Факты о втором сезоне «Бродяги Кэнсина»
|Параметр
|Данные
|Оригинальное название
|Rurouni Kenshin: Kyoto Disturbance
|Студия
|Liden Films
|Режиссёр
|Комада Юки
|Даты показа в Японии
|октябрь 2024 – март 2025
|Дата релиза на Netflix
|октябрь 2025
|Рейтинг IMDb
|7,9
|Основано на произведении
|манга Нобухиро Вацуки
Источник: fictionhorizon.com
Также прочитайте: Кинг назвал 10 лучших фильмов в истории кино: 6 из 70-х, 3 из 40-х, 1 из 90-х — но ни одной его экранизации