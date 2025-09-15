Netflix снова лезет в скандал: в октябре выйдет второй сезон аниме с запятнанной репутацией

На платформе появится продолжение «Бродяги Кэнсина», но вокруг проекта вновь разгорелись споры.

В октябре Netflix покажет второй сезон ремейка аниме «Бродяга Кэнсин». История о бывшем убийце, поклявшемся больше не отнимать жизни у людей, снова вернётся на экраны.

Но фанаты спорят: стоит ли смотреть сериал, когда его автор замешан в скандале?

Что за аниме и когда ждать премьеру

Оригинал «Бродяги Кэнсина» вышел ещё в 1990-х, а в 2023 году японская студия Liden Films сняла новый вариант.

Первый сезон транслировался на Fuji TV, а в феврале появился на Netflix. Второй, под названием «Kyoto Disturbance», выходил в Японии с октября 2024-го по март 2025-го. Теперь, осенью 2025-го, его добавит и Netflix.

Почему вокруг сериала скандал

Главный удар по репутации проекта пришёлся не на аниме, а на его создателя.

В 2017 году Нобухиро Вацуки оказался в центре расследования: полиция обнаружила у него запрещённые изображения с участием несовершеннолетних.

Суд оштрафовал его на 200 тысяч иен (около 1900 долларов), после чего он вернулся к работе уже через год.

Этот факт до сих пор вызывает острую реакцию в обществе: часть зрителей отказывается поддерживать проект, другие же предпочитают отделять творчество от личности создателя.

Что говорят фанаты

В соцсетях мнения разделились. Одни пишут: «Смотреть невозможно — слишком грязный шлейф у этой истории». Другие признаются, что «всё ещё любят персонажей, несмотря на создателя».

По факту, сериал остаётся культовым для целого поколения зрителей, и Netflix рискует нарваться на новый виток критики.

Факты о втором сезоне «Бродяги Кэнсина»

Параметр Данные Оригинальное название Rurouni Kenshin: Kyoto Disturbance Студия Liden Films Режиссёр Комада Юки Даты показа в Японии октябрь 2024 – март 2025 Дата релиза на Netflix октябрь 2025 Рейтинг IMDb 7,9 Основано на произведении манга Нобухиро Вацуки

Источник: fictionhorizon.com

