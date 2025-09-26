Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %

Новый проект Стивена Найта показывает Ирландию XIX века так, что зрители чувствуют кожей накал семейных интриг.

25 сентября Netflix представил «Дом Гиннесса» — восьмисерийную драму о легендарной пивной династии.

Создатель «Острых козырьков» Стивен Найт снова погружает зрителей в атмосферу борьбы за власть, где наследие бренда становится не только гордостью, но и проклятием.

Сюжет и настроение

История разворачивается после смерти главы семьи Гиннессов. Его дети вынуждены продолжить дело и защитить империю от врагов, мечтающих перехватить власть.

На фоне семейной драмы зритель получает живую картину Ирландии XIX века — мрачной, красивой и беспощадной.

Как оценили критики

На Rotten Tomatoes у проекта уверенные 80 %. Nerdspin пишет:

«"Дом Гиннесса" – отнюдь не скучная историческая драма. Благодаря саундтреку из ирландских панк-хитов, молодому актерскому составу и эффектной операторской работе, стаут никогда еще не выглядел так соблазнительно».

CBR отмечает, что сериал удалось отделить от «Острых козырьков», сохранив фирменный стиль Найта.

MundoCine хвалит детали — костюмы, грим и локации, а Variety сравнивает проект с «Тысячей ударов», но признаёт, что ирландская сага смотрится достойно.

Film Stories, напротив, называет её слишком холодной и «мыльной».

Кто играет в «Доме Гиннесса»

В сериале снялись Луис Патридж («Энола Холмс»), Энтони Бойл («Игра престолов»), Джеймс Нортон («Война и мир»), Джек Глисон («Песочный человек»), Эмили Фэрн («Черное зеркало») и другие.

Молодой каст создаёт контраст с тяжёлой темой, делая сериал динамичным.

«Дом Гиннесса» не повторяет успех «Острых козырьков», но это всё равно стильная историческая драма, где мощный саундтрек и семейная интрига превращают историю пивной империи в захватывающий сериал для вечера.

