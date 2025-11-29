Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись

Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись

29 ноября 2025 11:21
Кадр из фильма «Дева и дракон»

Лента в лидерах по просмотрам на стриминге.

Иногда даже самые громкие проекты с известными актерами и многообещающим сюжетом не оправдывают ожиданий. Но что на самом деле считать провалом?

Яркий пример — фильм «Дева и дракон». Пока Netflix официально называет его одним из самых неудачных релизов, зрители устроили настоящий марафон просмотров, побив рейтинги.

Сюжет фильма «Дева и дракон»

Казалось бы, судьба улыбнулась скромной Элоди — она выходит замуж за принца и становится частью королевской семьи. Но сказка оборачивается жуткой правдой: оказывается, её привезли во дворец не для свадьбы, а чтобы принести в жертву древнему дракону, которому королевство задолжало ещё века назад.

Вместо роскошной жизни бедную девушку бросают в тёмную пещеру на растерзание чудовищу. Но Элоди — не из тех, кто смиренно ждёт своей участи. Она решает бороться до конца, используя всё своё мужество и смекалку.

Кадр из фильма «Дева и дракон»

Рейтинг фильма «Дева и дракон»

Фильм оказался в центре противоречий. Netflix официально признал его провалом, хотя редко раскрывает бюджеты — для этой фэнтези-ленты сделали исключение, назвав сумму в 145 миллионов долларов. Для блокбастера сейчас это не так уж много, но, видимо, стриминг ожидал большего ажиотажа и громкого успеха.

Однако зрители думают иначе. Уже в первую неделю картина возглавила рейтинги платформы, а за первые три дня её посмотрели больше 35 миллионов человек.

Теперь общее количество просмотров достигло 138 миллионов, и проект стабильно входит в десятку самых популярных на Netflix. Так что, несмотря на критику создателей, зрительский интерес доказал: иногда провал в глазах студии может стать настоящим хитом для аудитории.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых триллеров, после которых сериалы Netflix кажется спокойным.

Фото: Кадры из фильма «Дева и дракон» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов «Великолепно и фантастически»: новый сериал по Кингу посмотрели только избранные и не сдержали восторгов Читать дальше 30 ноября 2025
Эту сцену дель Торо вырезал из «Франкенштейна» неспроста: станет бонусом лишь для некоторых зрителей Эту сцену дель Торо вырезал из «Франкенштейна» неспроста: станет бонусом лишь для некоторых зрителей Читать дальше 30 ноября 2025
Так Тони Старк все-таки жив? Дауни-младший опубликовал всего одну картинку и «взорвал» этим интернет Так Тони Старк все-таки жив? Дауни-младший опубликовал всего одну картинку и «взорвал» этим интернет Читать дальше 29 ноября 2025
А ведь Стивен Спилберг снял «Челюсти» по книге: и финал хоррора был совсем другим А ведь Стивен Спилберг снял «Челюсти» по книге: и финал хоррора был совсем другим Читать дальше 29 ноября 2025
Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно Читать дальше 29 ноября 2025
Новый «Аватар» еще не вышел, а Кэмерон уже готовится к провалу: историю Джейка и Нейтири придется дочитывать Новый «Аватар» еще не вышел, а Кэмерон уже готовится к провалу: историю Джейка и Нейтири придется дочитывать Читать дальше 28 ноября 2025
За полгода до «Венома» вышел фильм с таким же сюжетом: плагиат или совпадение? За полгода до «Венома» вышел фильм с таким же сюжетом: плагиат или совпадение? Читать дальше 27 ноября 2025
На финале «Форсажа 7» в кино плакали все – было жалко Пола Уокера: а знали ли вы, что изначально фильм хотели закончить иначе? На финале «Форсажа 7» в кино плакали все – было жалко Пола Уокера: а знали ли вы, что изначально фильм хотели закончить иначе? Читать дальше 27 ноября 2025
На «Форсаже 11» ничего не закончится: какие сериалы снимут по франшизе На «Форсаже 11» ничего не закончится: какие сериалы снимут по франшизе Читать дальше 27 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше