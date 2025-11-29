Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись

Иногда даже самые громкие проекты с известными актерами и многообещающим сюжетом не оправдывают ожиданий. Но что на самом деле считать провалом?

Яркий пример — фильм «Дева и дракон». Пока Netflix официально называет его одним из самых неудачных релизов, зрители устроили настоящий марафон просмотров, побив рейтинги.

Сюжет фильма «Дева и дракон»

Казалось бы, судьба улыбнулась скромной Элоди — она выходит замуж за принца и становится частью королевской семьи. Но сказка оборачивается жуткой правдой: оказывается, её привезли во дворец не для свадьбы, а чтобы принести в жертву древнему дракону, которому королевство задолжало ещё века назад.

Вместо роскошной жизни бедную девушку бросают в тёмную пещеру на растерзание чудовищу. Но Элоди — не из тех, кто смиренно ждёт своей участи. Она решает бороться до конца, используя всё своё мужество и смекалку.

Рейтинг фильма «Дева и дракон»

Фильм оказался в центре противоречий. Netflix официально признал его провалом, хотя редко раскрывает бюджеты — для этой фэнтези-ленты сделали исключение, назвав сумму в 145 миллионов долларов. Для блокбастера сейчас это не так уж много, но, видимо, стриминг ожидал большего ажиотажа и громкого успеха.

Однако зрители думают иначе. Уже в первую неделю картина возглавила рейтинги платформы, а за первые три дня её посмотрели больше 35 миллионов человек.

Теперь общее количество просмотров достигло 138 миллионов, и проект стабильно входит в десятку самых популярных на Netflix. Так что, несмотря на критику создателей, зрительский интерес доказал: иногда провал в глазах студии может стать настоящим хитом для аудитории.

