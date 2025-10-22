Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать

Векна получит способности, которых жители Хокинса раньше не видели.

Братья Даффер обещают, что в пятом сезоне «Очень странных дел» кошмары вернутся с таким размахом, что не останется и намёка на подростковую наивность первых серий. Главный антагонист, Векна, станет чудовищем совсем иного уровня.

Шоураннеры в беседе с Empire сравнили его с «Фредди Крюгером на стероидах». Финал сериала намеренно отсылает к культовому хоррору «Кошмар на улице Вязов», где зло живёт в человеческом подсознании и проникает в сны. Теперь же – оно выходит из них.

По словам Мэтта Даффера, в новом сезоне Векна получит способности, действующие в реальном мире Хокинса. Если раньше он убивал через чужие страхи и воспоминания, то теперь способен атаковать физически – «надирать зады воистину жестокими способами».

Создатели называют это «версией 2.0» – монстр, который больше не ограничен Изнанкой.

Джейми Кэмпбелл Бауэр, сыгравший Векну, считает, что в его герое всё ещё живёт человек:

«Он всегда казался мне одиноким. Это всего лишь очень грустный мальчишка, которому не хватило заботы. Из-за боли, которую он испытал, Векна захотел создать лучший мир. Или то, что он считает лучшим».

Такой взгляд делает демона почти что трагическим существом – почти как тот самый Крюгер, когда-то тоже бывший человеком.

Авторы также раскрыли подробности о героине Линды Хэмилтон – самой Сары Коннор из «Терминатора». В финале она появится в роли доктора Кей, правительственного агента, охотящейся за Одиннадцать.

Женщина – учёная, но, как обещают Дафферы, «без проблем ввяжется в драку и сделает пару выстрелов».

Напомним, Netflix разбил премьеру на три части: 25 ноября, 25 декабря и 31 декабря. Последний эпизод продлится почти два часа. Создатели уверяют: Векна станет символом страха, от которого не спрячешься даже во сне.

