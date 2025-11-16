Меню
Netflix пересняли хит Юрия Быкова и все переврали: «Зачем они это сделали, я не понимаю»

16 ноября 2025 18:08
Кадр из фильма «Майор»

Режиссер оказался не в восторге от сценария.

Российские ремейки зарубежных проектов появляются регулярно, однако обратный процесс происходит гораздо реже. Адаптации отечественных сериалов для международного зрителя можно пересчитать по пальцам. Многие из них остаются практически неизвестными широкой публике.

Ярким примером стал сериал Netflix «Семь секунд», созданный на основе драмы Юрия Быкова «Майор». Однако американская версия сохранила лишь общую концепцию, кардинально изменив сюжетные линии и характеры персонажей.

Кадр из фильма «Майор»

Сюжет сериала «Семь секунд»

В оригинальном фильме Юрия Быкова полицейский сбивает ребенка и запускает цепь ужасных событий. Используя служебное положение и поддержку коллег, он пытается избежать наказания, постепенно погружаясь в пучину лжи.

Американская адаптация переносит действие в многонаселенный Джерси-Сити. Здесь жертвой полицейского становится афроамериканский подросток.

Сюжет мгновенно наполняется острыми социальными темами: расовые конфликты, коррупция и полицейский произвол. Темнокожее сообщество требует справедливости, в то время как власти пытаются погасить растущее общественное негодование.

Кадр из сериала «Семь секунд»

Мнение Юрия Быкова

Юрий Быков узнал о существовании ремейка уже после его выхода. Он отметил, что не до конца понимает американскую трактовку его истории.

«Сюжет о полицейском, застрелившем афроамериканского подростка, никакого отношения к "Майору" не имеет, разве что у меня герой тоже сначала пытается выпутаться. Зачем они это сделали, я не понимаю. Какой смысл в таком сценарии: их полно, 16 штук на квадратный сантиметр», — отметил постановщик в интервью «Афише. Daily».

Несмотря на это, сериал получил неплохие оценки. На IMDb его рейтинг достиг 7,7 баллов, а на «Кинопоиске» — 6,8.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Быков отказался снимать «Метод» дальше, но все же вернулся в 3 сезоне.

Фото: Кадры из фильма «Майор» (2013), сериала «Семь секунд»
