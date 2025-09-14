Netflix оттягивал этот момент, но дальше некуда: смотрим первый трейлер 4 сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом

Меню
14 сентября 2025 14:44
Кадр из сериала «Ведьмак»

До этого зрители довольствовались только кадрами со съемочной площадки.

Если вы, как и мы, гадали, как будет выглядеть Геральт в четвертом сезоне «Ведьмака», то вот свежая новость. Netflix представил первый трейлер с Лиамом Хемвортом в главной роли. Итак, смотрим и разбираем, а что же нам показали!

Геральт с новым лицом

Netflix выпустил тизер-трейлер «Ведьмака» и подтвердил дату премьеры — 30 октября 2025 года. Впервые в роли Геральта из Ривии зрители увидели Лиама Хемсворта, который сменил Генри Кавилла после трёх сезонов.

В ролике герой сражается с призраком: сначала тот валит ведьмака с ног, но Геральт быстро приходит в себя и рассеивает чудовище мечом, вырывая его сердце. Логотип сериала появляется в облаке пепла — символичной точке новой эры «Ведьмака».

Что ждёт в сюжете

Сюжет четвёртого сезона продолжает события глобальных перемен третьей главы. Геральт, Йеннифэр и Цири оказываются разделены войной и врагами. Каждый из них идёт своей дорогой, но на пути появляются новые союзники.

«Это начало двухсезонного пути, который приведёт нашу семью к воссоединению», — рассказала шоураннер Лорен Шмидт.

Финалом истории станет пятый сезон, уже утверждённый Netflix как заключительный.

Первые кадры

Вместе с тизером появились и новые фотографии со съёмочной площадки. На них — Геральт в исполнении Хемсворта рядом с другими героями, Йеннифэр в обновлённом образе, Цири, которая переживает очередную трансформацию, и Лютиком — как всегда, с лютней и фирменной улыбкой.

Продвижение и ожидания

Лиам Хемсворт готов активно продвигать проект: 28 октября он станет гостем «Шоу Келли Кларксон», где, скорее всего, расскажет о своём опыте работы над образом ведьмака. Для Netflix это стратегический момент — студии важно убедить фанатов принять смену актёра, ведь уход Кавилла в 2022 году стал шоком для аудитории.

Четвёртый сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 30 октября 2025 года.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
