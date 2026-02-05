Меню
Netflix опять перекроил исходную книгу «Бриджертонов»: вот как изменили историю Бенедикта и Софи

5 февраля 2026 09:54
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Не все зрители согласны с отклонениями от первоисточника.

Первую часть четвёртого сезона «Бриджертонов» уже обсуждают фанаты — и не только из-за романтической линии Бенедикта и загадочной Софи. Как и раньше, сериал заметно отходит от книг Джулии Куинн, меняя характеры, хронологию и даже биографии героев.

Мир вокруг Бенедикта стал совсем другим

В книге «Предложение джентльмена» Колин и Пенелопа ещё не были женаты, поэтому Бенедикт не испытывал сильного давления со стороны семьи. В сериале всё наоборот: родственники уже устроили личную жизнь, а значит, ожидания от героя только растут.

Софи получила новую биографию

Одно из самых заметных изменений — происхождение героини. В книгах её зовут Софи Беккет, она блондинка и классическая «золушкина» фигура. В сериале Софи Бэк имеет азиатские корни, а её семья также адаптирована под новую концепцию.

Это решение может вызвать споры у поклонников оригинала, но одновременно делает мир «Бриджертонов» более современным и разнообразным — именно на это шоу делает ставку уже несколько сезонов подряд.

История стала мягче, но менее реалистичной

В романе мачеха обращалась с Софи куда жестче: запирала её и даже поднимала руку. Девушке пришлось украсть заколки, чтобы выжить. В сериале же сводная сестра тайно помогает ей деньгами.

С одной стороны, Софи выглядит почти безупречной героиней. С другой — исчезает важная черта характера: способность бороться за себя любой ценой.

Пока сложно сказать, какие изменения окажутся удачными, но ясно одно — «Бриджертоны» давно перестали быть просто экранизацией. Это самостоятельная история, которая берет лучшее из книг и смело переписывает остальное.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
