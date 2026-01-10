Netflix официально заказал восьмой сезон «Черного зеркала» — сценарий уже в работе

Антология «Черное зеркало» снова возвращается в новостную повестку. Сериал официально продлён на восьмой сезон, работа над новыми сериями уже началась.

Сценарий пишется

Создатель проекта Чарли Брукер подтвердил, что сценарий восьмого сезона уже находится в разработке.

По его словам, он снова работает по привычной для сериала схеме — перебирает идеи, которые еще не были реализованы, и определяет общее направление будущих эпизодов.

Никаких деталей о сюжетах или персонажах пока не раскрывается, но ключевой момент ясен: новый сезон не просто заказан, он уже находится в активной стадии производства.

Один из самых долгоживущих сериалов платформы

Для Netflix «Черное зеркало» давно стало особым проектом. Сериал начинался на британском телевидении, а после перехода на стриминг в 2016 году не только сохранил внимание зрителей, но и превратился в один из самых узнаваемых брендов платформы.

Сегодня это один из самых продолжительных сериалов Netflix, который выходит почти пятнадцать лет.

Продление закономерно

Решение о новом сезоне принято после заметного успеха седьмого. Он получил номинацию на «Золотой глобус» в категории лучшего телевизионного мини-сериала или антологии.

Актерские работы Рашиды Джонс и Пола Джаматти также были отмечены в номинациях..

