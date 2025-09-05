Netflix обнародовал топ-10 самых популярных фильмов: лидирует безусловный хит 2025 года со 236 млн просмотров

Иногда кажется, что вкус зрителей невозможно предугадать: одни картины с миллионными бюджетами проваливаются, а неожиданные проекты бьют рекорды. Но Netflix представил список фильмов, которые собрали максимальное количество просмотров за всю историю сервиса — и здесь хватает сюрпризов.
«Кейпоп-охотницы на демонов»
Этот анимационный мюзикл ворвался в топ с таким размахом, что обогнал даже блокбастеры с голливудскими звёздами. 236 миллионов просмотров и 393,3 миллиона часов сделали его абсолютным чемпионом.
Успех оказался настолько оглушительным, что фильм выпустили в кинотеатрах США, где он занял первое место, а саундтрек пробился в Billboard 200. Это первый случай в истории Netflix, когда мультфильм стал лидером по просмотрам.
«Красное уведомление»
Самый дорогой фильм Netflix «Красное уведомление» (200 миллионов долларов) собрал не только Дуэйна Джонсона, Райана Рейнольдса и Галь Гадот, но и 230,9 миллиона просмотров. Несмотря на разгромные отзывы критиков, зрители выбрали зрелищные ограбления, погони и харизму актёров. Сейчас в работе уже находится продолжение.
«Ручная кладь»
Триллер Жауме Кольет-Серра доказал, что классика жанра всё ещё востребована. Тэрон Эджертон играет агента, которого вынуждают провести смертельно опасный груз. Напряжение в стиле «Крепкого орешка» оценили миллионы: 172,1 миллиона просмотров и 344,1 миллиона часов.
«Не смотри наверх»
Сатира Адама Маккея превратилась в культурное событие. Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс пытаются предупредить человечество о грядущей катастрофе — и натыкаются на стену равнодушия. Фильм собрал 171,4 миллиона просмотров, 408,6 миллиона часов и четыре номинации на «Оскар».
«Проект "Адам"»
Райан Рейнольдс и режиссёр Шон Леви снова сделали ставку на зрелищное кино и не прогадали. Приключение о путешествиях во времени с юмором и семейной драмой в итоге принесло 157,6 миллиона просмотров и 281 миллион часов.
Остальные лидеры Netflix
- «Птичий короб» 157,4 млн
- «Снова в деле» 147,2 млн
- «Оставь мир позади» 143,4 млн
- «Серый человек» 139,9 млн
- «Дева и дракон» 138 млн
Итог
Топ Netflix показывает удивительное соседство: рядом с анимацией и сатирой стоят блокбастеры и триллеры. Формулы успеха разные, но объединяет их одно — умение захватить внимание миллионов по всему миру.
