Netflix нещадно перекраивал сюжет «Ведьмака», но эти 7 моментов передал с точностью: как и описывал Сапковский в книгах

И фанаты даже благодарны стриминговому сервису за это.

Найти в сериале «Ведьмак» хоть крупицу уважения к канону — как искать серебряную монету в болотной жиже. Netflix, конечно, сделал ставку на зрелищность, но кое-где всё-таки попал в точку. Семь моментов, за которые фанаты Сапковского могут хотя бы не шипеть на экран.

Право Неожиданности и судьба Цири

Классика, с которой начинается весь ведьмачий миф. Геральт спасает заколдованного Дани, а взамен получает «то, чего тот ещё не знает, что имеет» — нерождённую дочь Калантэ, Цириллу. Именно это связывает их судьбы навсегда.

Netflix, к удивлению, воспроизвёл сцену почти дословно. Даже магия благодарности, вина и судьбы в ней осталась — редкость для этого сериала.

Падение Цинтры

Да, оно показано поспешно, без той тяжести, что чувствуется в книгах. Но факт падения — канон. Цинтра пала, Калантэ предпочла смерть плену, Цири бежала в хаосе пламени. Всё как у Сапковского.

Правда, в романе это было не просто поражение, а гордая гибель страны, не желавшей склоняться перед Нильфгаардом. В сериале же — красивая сцена под спецэффекты. Но хоть смысл не потерян.

Тренировки Цири в Каэр Морхене

Геральт действительно привозит Цири в крепость ведьмаков, где она учится фехтовать и управлять страхом. Тут же появляется Трисс — наставница и проводник девочки в мир магии.

Да, Netflix зачем-то добавил туда целую армию ведьмаков, но дух оригинала остался: взросление Цири, боль, синяки и попытки стать сильнее. Всё по Сапковскому.

Истредд — тот самый третий лишний

Любовный треугольник Йеннифер, Геральт и Истредд в сериале имеет книжные корни. В рассказе «Осколок льда» Геральт вызывает Истредда на дуэль, узнав о романе чародейки.

Netflix сделал Истредда археологом и философом, но оставил главное — конфликт между разумом и страстью, между наукой и магией. И, надо признать, это получилось красиво.

Запах сирени и крыжовника

В сериале Йеннифер пахнет ровно так, как описывал Сапковский — сиренью и крыжовником. Геральт мгновенно узнаёт этот аромат, даже если вокруг — дым, кровь и полсотни монстров.

Это крошечная деталь, но она важнее десятка экшен-сцен. Потому что именно такие мелочи делают героев живыми.

Сопряжение Сфер — сердце вселенной

Редкий случай, когда сценаристы Netflix не стали придумывать ерунду. Сопряжение Сфер — катастрофа, смешавшая миры, из-за которой в мир людей попали монстры, магия и эльфы.

В сериале этот миф объясняется Цири, и пусть подано проще, чем у Сапковского, — главное, что суть осталась прежней: всё началось с великого хаоса.

Лео Бонарт и его расправа с «Крысами»

В четвёртом сезоне «Ведьмака» зрители впервые за долгое время похвалили Netflix — и не зря. Лео Бонарт, холодный убийца ведьмаков, получился почти идеальным попаданием в книгу.

Его появление, сцена охоты на «Крыс» и манера — всё совпадает с романом. Без глянца, без пафоса — просто безжалостный палач, каким его и задумывал Сапковский.

Актёр попал в роль точно: Бонарт в сериале — не злодей ради эффекта, а воплощение бездушной реальности, в которой даже чудовища выглядят человечнее людей.

Netflix может сколько угодно перекраивать сюжет, но в этих семи моментах живёт настоящий Сапковский. И за них ведьмачьему миру всё-таки можно поднять кубок — пусть и с лёгкой иронией.

