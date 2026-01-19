Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Netflix не кричал о них на каждом углу и зря: 3 научно-фантастических фильма, которые получились идеальными

Netflix не кричал о них на каждом углу и зря: 3 научно-фантастических фильма, которые получились идеальными

19 января 2026 07:00
Кадр из фильма «Нимона» (2023), «Аполлон-10½: Приключение космического века» (2022), «Не смотрите наверх» (2021)

Только фанаты жанра знают про их существование.

На Netflix научная фантастика часто выглядит как эксперимент: дорого, громко, но не всегда осмысленно. Однако среди потоковых премьер есть фильмы, которые не просто «хорошие для стриминга», а по-настоящему работают с жанром — через идею, форму и эмоцию. Именно о таких проектах и пойдёт речь.

«Нимона» (2023)

«Нимона» (2023)

Анимационный фильм, который начинается как дерзкое фэнтези, а заканчивается неожиданно точным высказыванием о страхе перед инаковостью. «Нимона» ловко соединяет научную фантастику, средневековый антураж и социальную аллегорию, не превращаясь при этом в лекцию.

История беглого рыцаря и девочки-оборотня работает сразу на нескольких уровнях: как приключение, как притча о системе и как очень личный рассказ о принятии себя. За внешней лёгкостью здесь скрывается редкая для анимации честность — именно поэтому фильм зацепил и подростков, и взрослых.

«Аполлон-10½: Приключение космического века» (2022)

«Аполлон-10½: Приключение космического века» (2022)

Самая тихая и, возможно, самая человечная научная фантастика Netflix. Ричард Линклейтер использует полёт на Луну не как повод для пафоса, а как фон для воспоминаний о детстве, мечтах и ощущении мира, который вот-вот станет другим.

Фильм не пытается удивить спецэффектами — он берёт атмосферой. Это научная фантастика не про технологии, а про воображение, когда космос существует одновременно на экране телевизора и в голове десятилетнего мальчишки.

«Не смотрите наверх» (2021)

«Не смотрите наверх» (2021)

Фильм, который многие не приняли сразу — и именно поэтому он оказался точным. Под видом сатирической фантастики «Не смотрите наверх» безжалостно разбирает общество, зависимое от инфоповодов, рейтингов и удобной лжи.

Да, картина злая, шумная и местами нарочито грубая, но в этом её сила. Это научная фантастика как диагноз, где астероид — всего лишь повод показать, насколько человечество разучилось слышать тревожные сигналы, если они мешают комфорту.

Эти три фильма доказывают, что Netflix способен на научную фантастику не только ради алгоритмов. Когда авторы работают с идеей, формой и смыслом, стриминг внезапно перестаёт быть ограничением — и становится площадкой для настоящего кино.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Нимона» (2023), «Аполлон-10½: Приключение космического века» (2022), «Не смотрите наверх» (2021)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
10 млн долларов за 15 минут на экране: эта звезда Marvel только мелькнул в «Человеке-пауке», а его кошелек чуть не лопнул от гонорара 10 млн долларов за 15 минут на экране: эта звезда Marvel только мелькнул в «Человеке-пауке», а его кошелек чуть не лопнул от гонорара Читать дальше 20 января 2026
Эти 3 семейных голливудских комедии 90-х обожают в России: а в Америке фильмы не понимали ни тогда, ни сейчас Эти 3 семейных голливудских комедии 90-х обожают в России: а в Америке фильмы не понимали ни тогда, ни сейчас Читать дальше 20 января 2026
После проката и 1,9 млрд рублей сборов: когда «Иллюзия обмана 3» наконец появится онлайн в России и где смотреть После проката и 1,9 млрд рублей сборов: когда «Иллюзия обмана 3» наконец появится онлайн в России и где смотреть Читать дальше 19 января 2026
Саруман жил в Изенгарде, Радагаст — в лесу, а Гэндальф где? Главная странность «Властелина колец», о которой мало говорят, но пишут в книгах Саруман жил в Изенгарде, Радагаст — в лесу, а Гэндальф где? Главная странность «Властелина колец», о которой мало говорят, но пишут в книгах Читать дальше 19 января 2026
Точную дату держали в секрете, но Момоа все выдал: когда ждать «Minecraft в кино 2» Точную дату держали в секрете, но Момоа все выдал: когда ждать «Minecraft в кино 2» Читать дальше 19 января 2026
Обошел нашумевшую легенду «Все везде и сразу»: этот новый фильм с Шаламе стал самым кассовым фильмом A24 в США с $80 млн в прокате Обошел нашумевшую легенду «Все везде и сразу»: этот новый фильм с Шаламе стал самым кассовым фильмом A24 в США с $80 млн в прокате Читать дальше 19 января 2026
Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет Читать дальше 19 января 2026
Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Читать дальше 19 января 2026
Почему Арагорна в сцене с троллем снимали только сбоку: Питер Джексон раскрыл этот секрет спустя 25 лет Почему Арагорна в сцене с троллем снимали только сбоку: Питер Джексон раскрыл этот секрет спустя 25 лет Читать дальше 18 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше