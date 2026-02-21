Меню
Netflix не будет тянуть интригу: 4 эпизода второй части 4 сезона «Бриджертонов» выйдут в один день — отметьте дату

21 февраля 2026 14:44
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Накал страстей там будет нешуточный.

После первой части четвертого сезона «Бриджертонов» зрители остались в том самом подвешенном состоянии — вместе с Бенедиктом и его загадочной «Дамой в серебре».

Теперь ясность появилась: вторая часть выйдет 26 февраля. Финальные серии уже на подходе.

Netflix выпустит заключительные эпизоды сезона разом. Именно в них обещают закрыть главный конфликт — болезненный отказ Софи принять унизительное предложение Бенедикта. Эта сцена стала точкой напряжения, но дальше история станет жестче.

Кадр из сериала «Бриджертоны»

Сюжет опирается на роман Джулии Куинн «Предложение джентльмена», и адаптация, судя по всему, довольно близка к книге. Семья Пенвуд поселится рядом с Бриджертонами, Софи придется скрываться, а Бенедикт станет для нее единственным убежищем. В одной из ключевых сцен он наконец поймет, кто перед ним на самом деле, и связь между ними перестанет быть тайной.

Дальше — обвинение в краже со стороны мачехи Араминты, арест и публичный скандал. Именно после этого Бенедикт пересмотрит свое поведение и сделает Софи предложение руки и сердца. Поклонники ждут и ту самую «сцену в ванной» — символ очищения и нового начала.

Финал обещает быть эмоциональным: разоблачения, признания и долгожданный хеппи-энд. Сериал уже продлен на 5-й сезон, так что история семьи Бриджертон на этом не закончится.

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
