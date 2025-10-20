Netflix нашел идеальную замену «Карточному домику»: рейтинг на Popcornmeter достиг рекордных 91 балла

Netflix наконец нашёл политическую драму, способную повторить успех «Карточного домика». «Дипломатка» с Кери Расселл в главной роли — это остроумный и напряжённый триллер, где интриги в посольстве превращаются в игру на выживание между державами.

Третий сезон, вышедший 16 октября, мгновенно покорил зрителей и критиков, став одной из самых обсуждаемых премьер осени.

Новый лидер рейтингов

«Дипломатка» ворвался в мировые чарты Netflix, заняв пятое место по просмотрам и четвёртое в США, уступив лишь «Монстру: Истории Эда Гейна» и военной драме «Салаги». На Rotten Tomatoes сериал получил 95% «свежести», а зрительский рейтинг на Popcornmeter достиг рекордных 91 балла.

Почему все в восторге

Критики единодушны: «Дипломатка» — редкий случай, когда политический сериал не дает скучать. Variety отмечает, что третий сезон «возвращает сериал к его истокам, добавляя новый импульс», Wall Street Journal хвалит реалистичные отношения героев, а TV Insider называет проект «лучшей политической драмой со времён “Западного крыла”».

Драма, где дипломатия — это война

Шоу показывает, что в политике нет мирных зон: каждое слово — как выстрел, каждый компромисс — удар в спину. Главная героиня Кейт Уайлер (Кери Расселл) живёт в постоянном кризисе, но именно это делает сериал живым и современным. Здесь нет героев без изъянов — только люди, которые ежедневно спасают мир, делая вид, что просто обсуждают контракты и альянсы.

Netflix явно нашёл новый «Карточный домик» — но без мрачного цинизма, с живой и дерзкой энергией. «Дипломатка» стал тем редким сериалом, который заставляет политические разговоры звучать так же захватывающе, как сцены погони.

