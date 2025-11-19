Netflix мог бы спасти четвертый сезон «Ведьмака» всего одним ловким ходом: жаль, что никто до этого не додумался

Поклонники были разочарованы, критики – в растерянности. Но существовал вариант, который мог бы смягчить удар.

История падения «Ведьмака» началась задолго до ухода Генри Кавилла, но именно его заявление поставило точку в доверии фанатов к проекту. Второй сезон сильно отклонился от книг, рейтинги просели, а третьему предстояло вернуть веру аудитории. Однако в октябре 2022-го Кавилл объявил: он уходит. Его место займёт Лиам Хемсворт.

И именно тогда стало ясно — никакие сюжетные поправки уже не спасут сериал от шквала негатива.

Геральта надо было «увести» до замены актёра

Главная мысль критиков проста: зрителя нельзя резко лишать персонажа, на котором держится всё шоу. Нравится он вам или нет — Кавилл был сердцем «Ведьмака». И если бы Netflix действительно хотел смягчить удар, то третьему сезону следовало выполнить важную задачу — постепенно передать историю Цири.

В книгах у неё есть центральная роль, и у шоураннеров была возможность повторить этот путь. Тем более сценаристы наверняка знали об уходе Кавилла заранее. Сделай они Цири главным героем до замены актёра — переход к Хемсворту выглядел бы не такой болезненной перестройкой, а частью естественного развития сюжета.

Проблемы всё равно бы остались — но меньше

Даже такой шаг не стал бы идеальным решением. Цири только подводили к большой истории, а Геральт остаётся важной фигурой в книгах — и фанаты всё равно переживали бы потерю Кавилла. Но, как подчёркивает портал Screenrant, именно этот вариант был лучшим из возможных.

Четвёртый сезон попытался держаться ближе к источнику и дал Хемсворту не худший старт, но общее раздражение аудитории уже было слишком велико. Рейтинг Rotten Tomatoes в 58% — прямое тому подтверждение.

Netflix оказался в ловушке

Смена актёра, критикуемый второй сезон, высокие ожидания — всё это сложилось в идеальный шторм. И всё же у сериалов есть способ пережить такие удары: правильно расставлять центры истории.

Если бы третий сезон сделал Цири полноценным ядром сюжета, реакция критиков могла бы оказаться мягче. Не восторг — но и не та буря, которая обрушилась на четвёртый сезон.

