Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две

14 октября 2025 13:46
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Все случится зимой, а она близко.

«Бриджертоны» остаются флагманом Netflix — тем редким сериалом, который смотрят не ради кружев и костюмов, а ради чувства, будто ты снова влюбляешься впервые.

Он уступает по популярности лишь «Игре в кальмара», «Уэнсдей» и «Очень странным делам», но по накалу страстей давно всех обошёл. Поэтому главный вопрос зрителей сейчас один: когда, наконец, выйдет четвёртый сезон?

Netflix готовит сюрприз

Публика ждала обычного продолжения — а получила интригу. Netflix объявил, что история Бенедикта Бриджертона, второго сына семьи, будет разделена на две части. Первая выйдет 29 января, вторая — 26 февраля 2026 года.

Продюсеры словно решили растянуть удовольствие и дать зрителям шанс прожить эту историю в двух актах — как настоящий сезон светских балов.

Маскарад, тайны и запретная любовь

Сюжет нового сезона основан на третьей книге Джулии Куинн. Именно здесь Бенедикт — мечтатель и художник, далёкий от брачных интриг, — встречает загадочную Софи Беккет. Девушку без титула, но с тайной, способной перевернуть всё представление о приличиях. Между ними — притяжение и страх, долг и желание, свет и тень.

Шонда Раймс обещает «самый романтичный и самый опасный сезон». Снятый в старинном Бате, где даже камни помнят балы, он вновь заставит зрителей затаить дыхание. Похоже, маски в этом сезоне спадут не только на экране — но и с самих Бриджертонов.

Ранее портал «Киноафиша» рассказывал, с кем осталась Эмили в 4 сезоне хита от Netflix. А вот 8 эпизодов сериала «Корона», которые в жизни были совсем другими.

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
