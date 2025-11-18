Меню
Netflix готовит трехэтапный финал — старт 27 ноября: полный график выхода всех эпизодов «Очень странных дел»

18 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Очень странные дела»

История завершится аккурат после Нового года.

Премьера пятого сезона «Очень странных дел» состоится 27 ноября — и это уже официально. Финальный сезон Netflix разделил на три части, поэтому зрители получат историю порциями, но в максимально напряжённом ритме.

Ниже — точный график выхода всех эпизодов, чтобы ничего не пропустить.

График выхода серий

Эпизод

Дата выхода

1-я серия

27 ноября

2-я серия

27 ноября

3-я серия

27 ноября

4-я серия

27 ноября

5-я серия

26 декабря

6-я серия

26 декабря

7-я серия

26 декабря

8-я серия

1 января

Что ждёт зрителей в пятом сезоне

Действие переносит нас в осень 1987 года. Хокинс затянут трещиной между мирами и фактически отрезан от остальной страны: правительство вводит изоляцию, жители в панике, а Одиннадцать вынуждена скрываться.

Город живёт ожиданием годовщины исчезновения Уилла — и именно в это время тьма начинает вновь сгущаться.

Друзья собираются вместе, чтобы найти Векну, того, кто стоял за всеми трагедиями, но монстр исчез. Главным героям предстоит последняя битва, в которой каждый делает свой выбор.

Кто вернётся в финальном сезоне

На экраны снова выйдут Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сейди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Майя Хоук, Джо Кири, Дэвид Харбор и Вайнона Райдер.

Роль Векны вновь исполнит Джейми Кэмпбелл Бауэр. Среди новых имён — Линда Хэмилтон и молодые актёры Нелл Фишер, Джейк Коннелли и Алекс Бро.

Атмосфера и темы финала

Создатели обещают самый мрачный и эмоциональный сезон. Здесь смешаны карантинный режим, паранойя, ностальгия по 80-м, потеря, взросление и ощущение конца чего-то большого.

Музыка, эстетика и напряжённая военная обстановка делают сезон максимально плотным, а финал, по словам авторов, ответит на ключевые вопросы — о природе Векны, тайнах экспериментов и сущности мира наизнанку.

Ранее мы писали: До премьеры 2 недели, но уже все ясно: первый человек, увидевший финальную серию «Очень странных дел», вынес вердикт

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
