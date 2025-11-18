Netflix готовит трехэтапный финал — старт 27 ноября: полный график выхода всех эпизодов «Очень странных дел»

Премьера пятого сезона «Очень странных дел» состоится 27 ноября — и это уже официально. Финальный сезон Netflix разделил на три части, поэтому зрители получат историю порциями, но в максимально напряжённом ритме.
Ниже — точный график выхода всех эпизодов, чтобы ничего не пропустить.
График выхода серий
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1-я серия
|
27 ноября
|
2-я серия
|
27 ноября
|
3-я серия
|
27 ноября
|
4-я серия
|
27 ноября
|
5-я серия
|
26 декабря
|
6-я серия
|
26 декабря
|
7-я серия
|
26 декабря
|
8-я серия
|
1 января
Что ждёт зрителей в пятом сезоне
Действие переносит нас в осень 1987 года. Хокинс затянут трещиной между мирами и фактически отрезан от остальной страны: правительство вводит изоляцию, жители в панике, а Одиннадцать вынуждена скрываться.
Город живёт ожиданием годовщины исчезновения Уилла — и именно в это время тьма начинает вновь сгущаться.
Друзья собираются вместе, чтобы найти Векну, того, кто стоял за всеми трагедиями, но монстр исчез. Главным героям предстоит последняя битва, в которой каждый делает свой выбор.
Кто вернётся в финальном сезоне
На экраны снова выйдут Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сейди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Майя Хоук, Джо Кири, Дэвид Харбор и Вайнона Райдер.
Роль Векны вновь исполнит Джейми Кэмпбелл Бауэр. Среди новых имён — Линда Хэмилтон и молодые актёры Нелл Фишер, Джейк Коннелли и Алекс Бро.
Атмосфера и темы финала
Создатели обещают самый мрачный и эмоциональный сезон. Здесь смешаны карантинный режим, паранойя, ностальгия по 80-м, потеря, взросление и ощущение конца чего-то большого.
Музыка, эстетика и напряжённая военная обстановка делают сезон максимально плотным, а финал, по словам авторов, ответит на ключевые вопросы — о природе Векны, тайнах экспериментов и сущности мира наизнанку.
