Netflix готовит прощание с Ларой Крофт: в один день выйдет сразу 8 серий 2 сезона, а 3 не будет вовсе — показываем полный график

8 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»

Сюжет продолжает игровую трилогию 2013–2018 годов.

Лара Крофт снова выходит на охоту за древними тайнами — и делает это так, будто время после событий Shadow of the Tomb Raider даже не прошло.

Во втором сезоне «Расхитительницы гробниц: Легенда о Ларе Крофт» героиня отправляется в новые экспедиции, где каждый шаг — риск, а каждая находка может перевернуть представление о прошлом. Для поклонников культовой игры это редкий шанс снова увидеть Лару в её каноничном амплуа: сильной, смелой и одержимой поиском истины.

Что ждёт во втором сезоне

Сюжет продолжает игровую трилогию 2013–2018 годов, но переносит нас на четверть века вперёд. Лара теперь опытнее и жёстче, но не менее упряма. Она исследует забытые храмы, сталкивается с новыми угрозами и выходит на след открытия, которое может стать главным в её жизни. Создатели обещают больше мистики, больше экшена и ещё более зрелищный визуальный стиль.

Во втором сезоне — восемь серий. Netflix выпускает их разом, превращая премьеру 11 декабря в маленький марафон для всех, кто вырос на Tomb Raider. Но есть и грустная новость — именно эта глава станет финальной. Третий сезон AMC и Netflix заказывать не стали.

Когда смотреть

Все восемь эпизодов появятся 11 декабря:

  • 1-я серия — 11 декабря
  • 2-я серия — 11 декабря
  • 3-я серия — 11 декабря
  • 4-я серия — 11 декабря
  • 5-я серия — 11 декабря
  • 6-я серия — 11 декабря
  • 7-я серия — 11 декабря
  • 8-я серия — 11 декабря

Финальный сезон обещает поставить красивую точку в истории, которая началась ещё на консолях. И, похоже, Лара Крофт уйдёт так, как и должна — в легенду.

Фото: Кадр из сериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
