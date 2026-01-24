Меню
Киноафиша Статьи «Netflix для ушей»: 3 аудио-сериала в жанре фэнтези для тех, кто устал пялиться в экран, но обожает новые истории

24 января 2026 22:00
Киноафиша

Они полностью доступны в русскоязычной озвучке.

В России недавно появились аудио-сериалы, и этот тренд захватил тех, кто не хочет слушать скучные аудио-книги, но при этом не может читать книгу или смотреть на экран. Эти проекты не зря называют «Netflix для ушей», ведь они полностью заменяют просмотр сериалов.

Пока их не так много, как хотелось бы, поэтому я выбрала для вас три наиболее популярные работы в жанре фэнтези. И будьте уверены — это просто бомбически!

«Четвертое крыло», Ребекка Яррос

Для этой серии книг Вконтакте выпустил полноценный аудиосериал с многоголосой озвучкой. На данный момент есть три аудио-книги, которые можно послушать и с помощью других сервисов. По сюжету Вайолет Сорренгейл попадает в военную академию Басгиат, чтобы стать всадницей на драконе. Однако ей придется пройти немало испытаний на этом пути.

«Канашибари», Ангелина Шэн, Вероника Шэн

Этот аудио-сериал подойдет тем, кому нравится «Игра в кальмара» и «Алиса в Пограничье». Две японские студентки попадают в другую версию Токио. Чтобы выбраться из ловушки, им придется сразиться не на жизнь, а на смерть.

«Искра вечного пламени», Пенни Коул

Дием Беллатор живет в мире, который разделен на обычных смертных и потомков древних богов. Всю жизнь она прожила как отброс среди тех, кто наделен силой. Но исчезновение матери запускает цепочку событий, которые откроют ей правду о себе. Пока озвучен только первый роман, а выход второй части запланирован в феврале.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
