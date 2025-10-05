Netflix бросил вызов «Йеллоустоуну»: в вестерне «Покинутые» две семьи связаны преступлением, тайной и землей с серебром — и тут начинается битва

Лена Хиди и Джиллиан Андерсон возглавили историю о границе, где законы не действуют, а выживает только тот, кто готов воевать.

Netflix готовит к выходу свой главный вестерн сезона — драму «Брошенные» (The Abandons), премьера которой состоится 4 декабря 2025 года.

Это не просто очередной сериал про Дикий Запад, а заявка на конкуренцию самому «Йеллоустоуну». Автор проекта — Курт Саттер, тот самый, кто подарил зрителям «Сынов анархии».

Теперь он перенёс жестокую динамику байкерского мира в Америку XIX века.

Семья против семьи

1854 год, Вашингтонская территория. Констанс Ван Несс (Джиллиан Андерсон) — глава богатого рода, привыкшего брать то, что нужно.

Фиона Нолан (Лена Хиди) возглавляет общину из сирот и изгнанников, превратив их в свою семью. Для них любовь и верность важнее происхождения.

Семьи оказываются втянуты в историю с преступлением, тайной, запретной любовью и землёй, под которой нашли серебро.

Битва богатых и сильных духом

В этих краях нет суда и правил, только сила. Война за землю становится отражением вечной схватки богатых и обездоленных.

Здесь дружба легко превращается в предательство, а любовь становится проклятием. Это история о том, что придётся переступить через себя, если хочешь защитить то, что любишь.

Сильный ансамбль

Помимо Хиди и Андерсон, зрителей ждёт впечатляющий состав: Ник Робинсон, Айслинг Франчиози, Дайана Силверс, Лукас Тилл, Ламар Джонсон.

В эпизодах появятся Паттон Освальт, Михиль Хёйсман и Райан Херст. Netflix делает ставку на мощное актёрское ядро и масштаб.

«Брошенные» — это история о том, как две женщины становятся лицом целой эпохи. Это драма, где земля с серебром дороже человеческой жизни. Netflix явно не собирается играть вторым номером: он хочет свой «Йеллоустоун», но ещё жёстче и безжалостнее.

