Netflix безжалостно закрыл эти 3 сериала в 2025 году: зрители были недовольны, но кто их слушал

Каждый год Netflix устраивает свою «чистку рядов» — убирает те сериалы, что не дотянули до рейтингов, или просто не вписались в новые приоритеты платформы. Но иногда под нож попадают проекты, которые зрители любили по-настоящему: стильные, атмосферные, с потенциалом на долгую жизнь.

В 2025 году таких потерь оказалось особенно много. От исторической драмы в духе «Бриджертонов» до медицинской саги, где за каждым диагнозом стояла личная трагедия — эти шоу зрители до сих пор не простили стримингу.

«Резиденция» — слишком роскошно, чтобы выжить

Криминальный триллер «Резиденция» должен был стать новым флагманом Netflix. Детективное расследование в стенах Белого дома, блестящая Узо Адуба, остроумие в духе Агаты Кристи и размах Шонды Раймс — всё говорило о большом будущем.

Но за кулисами всё оказалось куда прозаичнее: гигантский бюджет, роскошные декорации и отсутствие зрительского бума сделали сериал слишком дорогим удовольствием. Создатели выстроили Белый дом практически с нуля — каждая комната стоила, как мини-фильм. И если бы проект продлили, эти затраты пришлось бы удвоить.

В итоге Netflix посчитал: новое убийство в Белом доме — не повод вбухивать ещё десятки миллионов. Так одна из самых стильных детективных историй последних лет ушла в историю — оставив зрителей с чувством обиды и недосказанности.

«Пульс» — драма, у которой остановилось сердце

«Пульс» задумывался как свежий ответ на вечную «Анатомию страсти» — динамичная, человечная, острая. Молодые ординаторы, врачи на грани выгорания, медицинская этика в условиях неоновой реальности — сериал казался хитом.

И действительно, первые недели он собирал миллионы просмотров, занимая высокие строчки рейтингов. Но вскоре Netflix нажал на стоп.

Официальная причина — перегруженный рынок и «дублирование тем», но все понимали: у «Пульса» не было шанса выжить рядом с конкурентом HBO. Шоу «Питт», запущенное почти одновременно, сорвало премии, и «Пульс» тихо исчез с радаров.

«Компаньонки» — Испания, мода и разбитые сердца

После успеха «Бриджертонов» Netflix захотел ещё одну костюмную сенсацию — так появилась испанские «Компаньонки». Атмосфера 1880-х, кружевные платья, интриги знати и героиня, которой тесно в рамках приличий. Сериал вышел изящным, с искренностью и чувством, без нарочитой роскоши, но именно это его и погубило.

Несмотря на хорошие рейтинги, «Компаньонку» сочли слишком затратной. Историческая драма требовала масштабных павильонов и сложных костюмов, а продление оказалось невыгодным.

Весной Netflix объявил о закрытии, и зрители остались без финала — без ответов, без последнего бала и без объяснения, почему лучшие истории всегда обрывают на полуслове.

