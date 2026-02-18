Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера

Всего пару часов, зато эмоций не меньше.

Пятый сезон «Первого отдела» уже стартовал, новые серии 8 сезона «Невского» тоже не за горами. Ритм таких проектов требует времени и привычки ждать продолжения.

Только вот далеко не у каждого хватает терпения следить за графиком выхода. Полнометражные детективы в этом смысле работают проще: история укладывается в один вечер и не теряет в напряжении.

Ниже три российских фильма с рейтингом выше 7 на Кинопоиске, которые дают плотный сюжет и законченное расследование примерно за два часа.

«Казнь»

Мрачный детектив 2022 года с рейтингом 7.4 переносит в 1991 год. В деле о серийном убийце появляется выжившая жертва, что ставит под сомнение старый приговор. Следователь Исса Давыдов возвращается к расследованию, которое когда-то принесло ему карьерный рост. Поиск правды постепенно превращается в попытку исправить собственную ошибку.

«Агата и сыск. Выгодный риск»

Исторический детектив 2023 года, рейтинг 7.4. Действие происходит в 1894 году во время масленичных гуляний. Сыщик Алексей Пушкин выходит на цепочку преступлений, связанную со страховым обществом. В деле появляется авантюристка Агата Керн, и расследование приводит к охоте на серийного убийцу.

«Красный шелк»

Приключенческий детектив 2025 года с рейтингом 7.2. События разворачиваются в 1927 году в Транссибирском экспрессе. В поезде перевозят документы государственной важности, за которыми охотятся иностранные агенты. Молодой красноармеец и бывший царский агент вынуждены действовать вместе, чтобы довести миссию до конца.

Эти фильмы выбирают зрители, которым нужен законченный сюжет без многосерийного марафона. Формат полного метра позволяет получить ту же интригу и драму, но без ожидания следующей серии. Для одного вечера такой вариант оказывается удобнее длинных сезонов.