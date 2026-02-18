Меню
Киноафиша Статьи Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера

Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера

18 февраля 2026 19:35
Кадры из фильмов «Казнь» (2022), «Агата и сыск. Выгодный риск» (2023), «Красный шелк» (2025)

Всего пару часов, зато эмоций не меньше.

Пятый сезон «Первого отдела» уже стартовал, новые серии 8 сезона «Невского» тоже не за горами. Ритм таких проектов требует времени и привычки ждать продолжения.

Только вот далеко не у каждого хватает терпения следить за графиком выхода. Полнометражные детективы в этом смысле работают проще: история укладывается в один вечер и не теряет в напряжении.

Ниже три российских фильма с рейтингом выше 7 на Кинопоиске, которые дают плотный сюжет и законченное расследование примерно за два часа.

«Казнь»

Мрачный детектив 2022 года с рейтингом 7.4 переносит в 1991 год. В деле о серийном убийце появляется выжившая жертва, что ставит под сомнение старый приговор. Следователь Исса Давыдов возвращается к расследованию, которое когда-то принесло ему карьерный рост. Поиск правды постепенно превращается в попытку исправить собственную ошибку.

«Казнь»

«Агата и сыск. Выгодный риск»

Исторический детектив 2023 года, рейтинг 7.4. Действие происходит в 1894 году во время масленичных гуляний. Сыщик Алексей Пушкин выходит на цепочку преступлений, связанную со страховым обществом. В деле появляется авантюристка Агата Керн, и расследование приводит к охоте на серийного убийцу.

«Агата и сыск. Выгодный риск»

«Красный шелк»

Приключенческий детектив 2025 года с рейтингом 7.2. События разворачиваются в 1927 году в Транссибирском экспрессе. В поезде перевозят документы государственной важности, за которыми охотятся иностранные агенты. Молодой красноармеец и бывший царский агент вынуждены действовать вместе, чтобы довести миссию до конца.

«Красный шелк»

Эти фильмы выбирают зрители, которым нужен законченный сюжет без многосерийного марафона. Формат полного метра позволяет получить ту же интригу и драму, но без ожидания следующей серии. Для одного вечера такой вариант оказывается удобнее длинных сезонов.

Екатерина Адамова
