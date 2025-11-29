Меню
Нет новогоднего настроения? Скорее в кино — эти три праздничных фильма уже вышли и спасают людей от хандры

29 ноября 2025 08:27
Кадры из фильмов «Новогоднее письмо» (2025), «Наш папа - Дед Мороз!» (2024), «Письмо Деду Морозу» (2025)

Они помогут проникнуться нужным духом.

Новогодний кинопрокат стал для студий настоящей «золотой жилой». Уже в ноябре в кинотеатрах появляются первые праздничные премьеры, стремящиеся поймать волну предвкушения главного дня в году.

Эти три фильма помогут настроиться на зимнее настроение задолго до боя курантов.

«Наш папа — Дед Мороз!»

Молодой Фёдор надевает костюм Деда Мороза, чтобы заработать на жизненно важную операцию для брата. История напоминает, что даже в трудные времена важно верить в чудо — и оно обязательно случится под Новый год.

Особый интерес вызывает дебют певицы Натальи Подольской, которая сыграла одну из ключевых ролей в фильме «Наш папа — Дед Мороз».

Кадр из фильма «Наш папа — Дед Мороз!»

«Новогоднее письмо»

Одно неожиданное послание в канун праздников полностью меняет жизнь героя. Вассо, живущий в Тбилиси, получает письмо от женщины, раскрывающей, что у него есть дочь в России.

Накануне Нового года он отправляется в Красноярск, где его путь переплетается с судьбами случайных незнакомцев. Эти встречи постепенно превращаются в цепочку удивительных событий, где каждый герой получает шанс изменить свою жизнь.

Кадр из фильма «Новогоднее письмо»

«Письмо Деду Морозу»

Пётр Безуглов давно забыл о мечтах, погрузившись в мир юридических правил и дедлайнов. Но его сын Ваня случайно находит старые детские письма отца к Деду Морозу и отправляет их. Невероятным образом желания начинают сбываться, нарушая привычный порядок вещей.

Вскоре Безуглов понимает, что волшебство грозит не только его семье, но и всему миру. Особую изюминку фильму «Письмо Деду Морозу» придаёт участие Наталии Орейро, которая специально прилетела в Москву для съёмок в этой новогодней истории, пишет РГ.

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

Фото: Кадры из фильмов «Новогоднее письмо» (2025), «Наш папа - Дед Мороз!» (2024), «Письмо Деду Морозу» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
