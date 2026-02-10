Меню
Не осуждайте, пока не разберетесь: почему Доминик Торетто предал близких и стал помогать Сайфер в киносерии «Форсаж»

10 февраля 2026 20:00
Кадр из фильма «Форсаж 8»

Совсем скоро выйдет последняя часть популярной киносерии «Форсаж».

Киноэпопея на протяжении почти трех десятилетий повествует о жизни и семье Доминика, которого играет Вин Дизель. Доминик является королем уличных гонок, его мир — это мощные автомобили, а его сердце принадлежит двум важным женщинам: сестре, о которой он неустанно заботится, и возлюбленной, которая является ему не только спутницей жизни, но и верным товарищем.

Со временем круг близких Доминика расширяется: его сестра выходит замуж за Брайана, который становится для Доминика настоящим братом, появляются новые друзья, некоторые из которых когда-то были врагами.

Но давайте поговорим о другом: что побудило Доминика пойти против своей семьи в восьмой части франшизы? Что заставило героя совершить предательство по отношению к любимой женщине и верным друзьям?

Как выяснилось, до возвращения Лети в жизнь Доминика, у него были отношения с Еленой. Когда же Лети вернулась, Елена отошла в сторону, хотя могла бы остаться, ведь она тоже успела стать частью семьи.

Казалось, счастье и покой для Доминика и Лети уже не за горами. Влюбленные уезжают в Гавану, чтобы побыть вдвоем, где, словно по воле случая, встречают гениальную киберпреступницу Сайфер, образ которой воплотила обворожительная Шарлиз Терон.

Эта женщина владеет компрометирующей информацией, которая заставит Доминика предать тех, кто ему дорог. Оказывается, Елена находится в руках Сайфер и воспитывает его сына. Елена хотела рассказать Торетто о ребенке, но обстоятельства сложились иначе. В итоге, чтобы спасти своего сына, Доминик вынужден подчиниться требованиям Сайфер и предать свою семью. Если бы он этого не сделал, Сайфер могла бы уничтожить его ребенка, что Доминик никогда бы себе не простил.

Фото: Кадр из фильма «Форсаж 8»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
