Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Граф Монте-Кристо» 21 века с Любовью Аксеновой в главной роли: что покажут в сериале «Холод» на ИВИ и START — всего 8 серий

«Граф Монте-Кристо» 21 века с Любовью Аксеновой в главной роли: что покажут в сериале «Холод» на ИВИ и START — всего 8 серий

4 декабря 2025 13:17
«Холод»

История о женщине, которую сначала сломали судом, а затем научили выживать в колонии.

Сериал «Холод» (8 серий) выйдет в онлайн-кинотеатрах ИВИ и START в начале 2026 года, предположительно в феврале, пишет дзен-канал Мир современного кино.

Главную роль исполнила Любовь Аксенова. В центре сюжета — Евгения, которую обвиняют в гибели мужа и шестилетней дочери после аварии на Кутузовском проспекте.

Несмотря на слабую доказательную базу, суд выносит жёсткий приговор под давлением влиятельных родственников настоящих виновников.

Приговор как точка невозврата

Тюрьма для Жени становится не просто изоляцией, а полной перезагрузкой жизни. Потеря семьи, клеймо виновной и безысходность делают её другой — более жёсткой, собранной, внимательной к деталям.

Именно здесь формируется холодный внутренний расчёт, без которого она не сможет выжить.

Колония, где учат выживать

В заключении героиня знакомится с Яной, опытной зэчкой в исполнении Линда Лапиньш. Женя спасает ей жизнь — и получает взамен не дружбу, а практические уроки выживания.

Яна шаг за шагом ломает её страх, учит подчиняться обстоятельствам, а затем управлять ими.

Побег и тайна денег

Перед побегом Яна раскрывает Жене секрет о тайнике с крупной суммой. На свободе героиня начинает искать тех, кто стоял за её обвинением, чтобы отомстить за свою сломленную жизнь.

«Холод»

Женский «Монте-Кристо» без романтики

Создатели сериала берут за основу сюжетную модель «Графа Монте-Кристо», перенося её в современный криминальный контекст.

Здесь нет красивых переодеваний и светских интриг — только документы, связи, чужие слабости и долгий путь к восстановлению справедливости.

В сериале также заняты Лариса Гузеева, Пётр Фёдоров, Александр Аверин. Режиссёр проекта — Алексей Козаков.

Также прочитайте: Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше

Фото: Кадр из сериала «Холод»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
После «Как приручить лису» и «Аутсорс» новый тяжелый сериал от Okko: проект с Серебряковым напоминает «Одни из нас» — уровень тревожности не меньше После «Как приручить лису» и «Аутсорс» новый тяжелый сериал от Okko: проект с Серебряковым напоминает «Одни из нас» — уровень тревожности не меньше Читать дальше 5 декабря 2025
Кто на самом деле всех убил в «Чёрном облаке»: финал, который переворачивает весь сериал Кто на самом деле всех убил в «Чёрном облаке»: финал, который переворачивает весь сериал Читать дальше 5 декабря 2025
Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать Читать дальше 5 декабря 2025
Их смотрят за одну ночь — и потом долго переваривают: 5 мощных мини-сериалов с рейтингом от 7.9 до 8.4 Их смотрят за одну ночь — и потом долго переваривают: 5 мощных мини-сериалов с рейтингом от 7.9 до 8.4 Читать дальше 4 декабря 2025
От режиссера «Первого отдела 5»: НТВ покажет шпионский сериал про игры КГБ и ЦРУ накануне встречи Горбачёва с Рейганом От режиссера «Первого отдела 5»: НТВ покажет шпионский сериал про игры КГБ и ЦРУ накануне встречи Горбачёва с Рейганом Читать дальше 4 декабря 2025
«Тяжело смотреть — похоже на психологический фильм ужасов» — за что зрители благодарят и одновременно проклинают сериал «Хирург» «Тяжело смотреть — похоже на психологический фильм ужасов» — за что зрители благодарят и одновременно проклинают сериал «Хирург» Читать дальше 4 декабря 2025
Этот свежий детектив уже захватывает умы зрителей: врача считают безумцем, но именно он выходит на настоящего преступника Этот свежий детектив уже захватывает умы зрителей: врача считают безумцем, но именно он выходит на настоящего преступника Читать дальше 4 декабря 2025
«Подслушано в Рыбинске» наделал шума в Сети и теперь завоевывает НТВ: вот когда состоится телепремьера детектива с Васильевым и Трибунцевым «Подслушано в Рыбинске» наделал шума в Сети и теперь завоевывает НТВ: вот когда состоится телепремьера детектива с Васильевым и Трибунцевым Читать дальше 3 декабря 2025
Питерские трущобы, «Красный треугольник» и дом-«психушка»: где на самом деле снимали «Волшебный участок 2» Питерские трущобы, «Красный треугольник» и дом-«психушка»: где на самом деле снимали «Волшебный участок 2» Читать дальше 3 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше