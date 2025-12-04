«Граф Монте-Кристо» 21 века с Любовью Аксеновой в главной роли: что покажут в сериале «Холод» на ИВИ и START — всего 8 серий

История о женщине, которую сначала сломали судом, а затем научили выживать в колонии.

Сериал «Холод» (8 серий) выйдет в онлайн-кинотеатрах ИВИ и START в начале 2026 года, предположительно в феврале, пишет дзен-канал Мир современного кино.

Главную роль исполнила Любовь Аксенова. В центре сюжета — Евгения, которую обвиняют в гибели мужа и шестилетней дочери после аварии на Кутузовском проспекте.

Несмотря на слабую доказательную базу, суд выносит жёсткий приговор под давлением влиятельных родственников настоящих виновников.

Приговор как точка невозврата

Тюрьма для Жени становится не просто изоляцией, а полной перезагрузкой жизни. Потеря семьи, клеймо виновной и безысходность делают её другой — более жёсткой, собранной, внимательной к деталям.

Именно здесь формируется холодный внутренний расчёт, без которого она не сможет выжить.

Колония, где учат выживать

В заключении героиня знакомится с Яной, опытной зэчкой в исполнении Линда Лапиньш. Женя спасает ей жизнь — и получает взамен не дружбу, а практические уроки выживания.

Яна шаг за шагом ломает её страх, учит подчиняться обстоятельствам, а затем управлять ими.

Побег и тайна денег

Перед побегом Яна раскрывает Жене секрет о тайнике с крупной суммой. На свободе героиня начинает искать тех, кто стоял за её обвинением, чтобы отомстить за свою сломленную жизнь.

Женский «Монте-Кристо» без романтики

Создатели сериала берут за основу сюжетную модель «Графа Монте-Кристо», перенося её в современный криминальный контекст.

Здесь нет красивых переодеваний и светских интриг — только документы, связи, чужие слабости и долгий путь к восстановлению справедливости.

В сериале также заняты Лариса Гузеева, Пётр Фёдоров, Александр Аверин. Режиссёр проекта — Алексей Козаков.

