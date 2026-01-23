Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Несмотря на хейт, этот сериал Netflix набрал 100,6 млн часов просмотра: и я даже понимаю, почему его включают зрители

Несмотря на хейт, этот сериал Netflix набрал 100,6 млн часов просмотра: и я даже понимаю, почему его включают зрители

23 января 2026 16:11
Кадр из сериала «Ведьмак»

Трудно удержаться вдали от этой истории.

Есть ощущение, что у «Ведьмака» случился редкий для стриминга парадокс: сериал ещё держится на инерции любви, но уже трещит по швам из-за усталости зрителей. За январь—июнь 2025-го шоу набрало 100,6 млн часов просмотра и 12,9 млн просмотров — и это произошло буквально накануне момента, когда Генри Кавилл окончательно уступил меч новому Геральту.

100 миллионов часов — рекорд на прощание

По данным FlixPatrol, зрители охотно возвращались к «Ведьмаку», пока в кадре оставался Кавилл. Он играл Геральта с 2019 года и довёл эту роль до финала третьего сезона — и, как ни крути, именно он был тем самым якорем, который удерживал сериал в топе, даже когда сюжет начинал вилять, как пьяный бард в таверне.

Лиам Хемсворт вошёл в роль — и получил шквал

Четвёртый сезон, где Геральта уже играет Лиам Хемсворт, вышел в октябре 2025-го и получил куда более холодный приём. На Rotten Tomatoes у сезона 59% от критиков, а зрительский рейтинг вообще выглядит как приговор — 19% на «Попкорнметре». То есть формально сериал жив, но эмоционально фанаты явно не готовы делать вид, что замена прошла «незаметно».

Хемсворт отключил соцсети, чтобы не утонуть в хейте

Сам актёр признавался, что после новости о кастинге поднялся такой шум, что это даже мешало работе. В итоге он просто дистанцировался от интернета и соцсетей, чтобы негатив не влиял на игру. Но даже с ним в главной роли зрители не готовы отпускать любимую историю — и я их понимаю.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У нас есть герцог Гастингс дома: российскую мелодраму «История его служанки» уже сравнивают с «Бриджертонами» У нас есть герцог Гастингс дома: российскую мелодраму «История его служанки» уже сравнивают с «Бриджертонами» Читать дальше 24 января 2026
Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Читать дальше 23 января 2026
Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Читать дальше 23 января 2026
63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) 63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) Читать дальше 23 января 2026
Кывылджим опозорят перед всеми Уналами, но мне ее не жалко: что же покажут в 122 серии «Клюквенного щербета» Кывылджим опозорят перед всеми Уналами, но мне ее не жалко: что же покажут в 122 серии «Клюквенного щербета» Читать дальше 23 января 2026
Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение? Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение? Читать дальше 23 января 2026
После «Игры престолов» не верится, но HBO умеет делать сериалы без слабых сезонов: вот 3 таких проекта После «Игры престолов» не верится, но HBO умеет делать сериалы без слабых сезонов: вот 3 таких проекта Читать дальше 22 января 2026
Первый сезон «Очень странных дел» не зря считается лучшим: нашла доказательства, что он — феномен Первый сезон «Очень странных дел» не зря считается лучшим: нашла доказательства, что он — феномен Читать дальше 22 января 2026
«Так хотелось дать ему в лицо!»: не поверите, чем Мэттью МакКонахи раздражал своего коллегу во время съемок «Настоящего детектива» «Так хотелось дать ему в лицо!»: не поверите, чем Мэттью МакКонахи раздражал своего коллегу во время съемок «Настоящего детектива» Читать дальше 22 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше