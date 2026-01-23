Несмотря на хейт, этот сериал Netflix набрал 100,6 млн часов просмотра: и я даже понимаю, почему его включают зрители

Есть ощущение, что у «Ведьмака» случился редкий для стриминга парадокс: сериал ещё держится на инерции любви, но уже трещит по швам из-за усталости зрителей. За январь—июнь 2025-го шоу набрало 100,6 млн часов просмотра и 12,9 млн просмотров — и это произошло буквально накануне момента, когда Генри Кавилл окончательно уступил меч новому Геральту.

100 миллионов часов — рекорд на прощание

По данным FlixPatrol, зрители охотно возвращались к «Ведьмаку», пока в кадре оставался Кавилл. Он играл Геральта с 2019 года и довёл эту роль до финала третьего сезона — и, как ни крути, именно он был тем самым якорем, который удерживал сериал в топе, даже когда сюжет начинал вилять, как пьяный бард в таверне.

Лиам Хемсворт вошёл в роль — и получил шквал

Четвёртый сезон, где Геральта уже играет Лиам Хемсворт, вышел в октябре 2025-го и получил куда более холодный приём. На Rotten Tomatoes у сезона 59% от критиков, а зрительский рейтинг вообще выглядит как приговор — 19% на «Попкорнметре». То есть формально сериал жив, но эмоционально фанаты явно не готовы делать вид, что замена прошла «незаметно».

Хемсворт отключил соцсети, чтобы не утонуть в хейте

Сам актёр признавался, что после новости о кастинге поднялся такой шум, что это даже мешало работе. В итоге он просто дистанцировался от интернета и соцсетей, чтобы негатив не влиял на игру. Но даже с ним в главной роли зрители не готовы отпускать любимую историю — и я их понимаю.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.