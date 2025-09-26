Меню
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь

26 сентября 2025 14:15
Кадр из сериала «Сваты»

Актер пожинает плоды славы.

Федор Добронравов успел сняться больше чем в ста фильмах и заслужил признание в театре. Однако настоящую народную любовь, о которой многие кинозвезды только мечтают, ему принес именно образ Ивана Будько из «Сватов».

Его герой — простой, но невероятно обаятельный деревенский житель. Зрители полюбили Ивана за его искрометный юмор и готовность горой стоять за близких. Этот персонаж стал настоящей визитной карточкой нашумевшего сериала.

Популярность была так велика, что поклонники начали олицетворять героя с самим Добронравовым.

Добронравов о славе после «Сватов»

Сериал «Сваты» давно завершился, но для миллионов зрителей Федор Добронравов так и остался тем самым харизматичным Ванькой Будько. Актер до сих пор сталкивается с последствиями этой роли буквально на каждом шагу. Прохожие на улице до сих пор узнают его и обращаются как к любимому персонажу.

«Конечно, непросто проходить улицам. Наш сериал в мире видели миллиарда человек», — отметил актер.

При такой известности о простых прогулках по городу действительно можно забыть: придется отвлекаться на фото и автографы поклонникам.

Но, несмотря на это, актер нисколько не жалеет. Он признается, что по-настоящему любит своего героя и не считает такую всеобщую узнаваемость проклятием.

Кадр из сериала «Сваты»

Добронравов о сиквеле «Сватов»

При этом актер ясно дал понять: даже если продолжение будут готовить, его там ждать не стоит. Актер уверен, что сериал исчерпал себя.

«Там было так много любви и доброты, я просто не вижу, куда дальше. Мы все уже стали старыми, надо вовремя остановиться», — поделился размышлениями Добронравов в одном из интервью.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как складывались отношения актеров на площадке.

Фото: Кадры из сериала «Сваты»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
