«Непонятно, чем он цепляет»: Фролов в «Страхе над Невой» хорош, но зрители нашли и минусы в этом сериале

В последние дни сериал «Страх над Невой. Огненный круг» активно обсуждают — и не просто так. Продолжение мрачного детектива получилось заметным: зрители одновременно хвалят его и спорят о каждом втором решении сценаристов.

Атмосфера, ради которой включают сериал

Главное, за что зрители единодушно любят второй сезон — это визуал и настроение. Ленинград 70-х здесь получился живым: одежда, музыка, хиппи-культура создают эффект полного погружения.

«Весь этот вайб 70-х просто шикарный», — пишут зрители, отмечая, что сериал буквально переносит в другую эпоху. И ради этой атмосферы многие готовы закрыть глаза на спорные моменты.

Сюжет стал сильнее, но тяжелее

История с загадочными убийствами и намеком на культ Чернобога удерживает внимание. Многие признаются, что второй сезон даже интереснее первого, потому что появились новые герои и линии.

Но есть нюанс: сериал стал тяжелее. «Фильм не подойдет для фонового просмотра», — отмечают зрители. Это не развлекательный детектив, а скорее мрачная история, которая требует внимания и настроения.

Фролов и персонажи, которые разделили аудиторию

Больше всего обсуждений вызывает герой Андрея Фролова. Часть зрителей не понимает, почему его персонаж считается таким привлекательным.

«Непонятно, чем он цепляет», — пишут одни. Другие, наоборот, защищают актера и называют его «обаятельным и недооцененным».

Не меньше критики досталось и второстепенным линиям — особенно семье героя и детям. Одни считают это лишним, другие — важным элементом, который раскрывает персонажей глубже.

Стоит ли смотреть второй сезон

В итоге «Страх над Невой» остается тем самым редким случаем, когда сериал не пытается всем понравиться. Он мрачный, местами медленный и не всегда удобный для зрителя.

Но если вы любите атмосферные детективы с мистикой и характером — это как раз тот случай, когда стоит попробовать и составить собственное мнение.