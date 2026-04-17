Русский English
«Непонятно, чем он цепляет»: Фролов в «Страхе над Невой» хорош, но зрители нашли и минусы в этом сериале

17 апреля 2026 15:42
Кадр из сериала «Страх над Невой»

Бесспорно одно — проект зацепил аудиторию.

В последние дни сериал «Страх над Невой. Огненный круг» активно обсуждают — и не просто так. Продолжение мрачного детектива получилось заметным: зрители одновременно хвалят его и спорят о каждом втором решении сценаристов.

Атмосфера, ради которой включают сериал

Главное, за что зрители единодушно любят второй сезон — это визуал и настроение. Ленинград 70-х здесь получился живым: одежда, музыка, хиппи-культура создают эффект полного погружения.

«Весь этот вайб 70-х просто шикарный», — пишут зрители, отмечая, что сериал буквально переносит в другую эпоху. И ради этой атмосферы многие готовы закрыть глаза на спорные моменты.

Сюжет стал сильнее, но тяжелее

История с загадочными убийствами и намеком на культ Чернобога удерживает внимание. Многие признаются, что второй сезон даже интереснее первого, потому что появились новые герои и линии.

Но есть нюанс: сериал стал тяжелее. «Фильм не подойдет для фонового просмотра», — отмечают зрители. Это не развлекательный детектив, а скорее мрачная история, которая требует внимания и настроения.

Фролов и персонажи, которые разделили аудиторию

Больше всего обсуждений вызывает герой Андрея Фролова. Часть зрителей не понимает, почему его персонаж считается таким привлекательным.

«Непонятно, чем он цепляет», — пишут одни. Другие, наоборот, защищают актера и называют его «обаятельным и недооцененным».

Не меньше критики досталось и второстепенным линиям — особенно семье героя и детям. Одни считают это лишним, другие — важным элементом, который раскрывает персонажей глубже.

Стоит ли смотреть второй сезон

В итоге «Страх над Невой» остается тем самым редким случаем, когда сериал не пытается всем понравиться. Он мрачный, местами медленный и не всегда удобный для зрителя.

Но если вы любите атмосферные детективы с мистикой и характером — это как раз тот случай, когда стоит попробовать и составить собственное мнение.

Фото: Кадр из сериала «Страх над Невой»
Анастасия Луковникова
«Хабаров тащит на себе весь фильм»: вторая часть «Страха над Невой» закончилась — зрители разочарованы «Хабаров тащит на себе весь фильм»: вторая часть «Страха над Невой» закончилась — зрители разочарованы Читать дальше 16 апреля 2026
Очередная замена Спасской, Каменской и Швецовой или что-то новое: нас ждет детектив о честном следователе — «Дерзкая» Очередная замена Спасской, Каменской и Швецовой или что-то новое: нас ждет детектив о честном следователе — «Дерзкая» Читать дальше 18 апреля 2026
Вместо многосерийного «Первого отдела», когда кучи сезонов не нужны: нашла 3 российских детектива с увлекательным сюжетом Вместо многосерийного «Первого отдела», когда кучи сезонов не нужны: нашла 3 российских детектива с увлекательным сюжетом Читать дальше 18 апреля 2026
Кто стоит за убийствами в «Отпечатках»: самые обсуждаемые версии и догадки зрителей (до финала осталось 2 эпизода) Кто стоит за убийствами в «Отпечатках»: самые обсуждаемые версии и догадки зрителей (до финала осталось 2 эпизода) Читать дальше 17 апреля 2026
«Надоел криминал. Ничего больше в жизни нет?»: «Приговор» с Васильевым еще не вышел, но уже нарвался на ярую критику от зрителей «Надоел криминал. Ничего больше в жизни нет?»: «Приговор» с Васильевым еще не вышел, но уже нарвался на ярую критику от зрителей Читать дальше 17 апреля 2026
У нее есть 9 дней, чтобы вернуть сестру: свежий тизер «Очарованных» со звездой «Как приручить лису» уже как мини-фильм (видео) У нее есть 9 дней, чтобы вернуть сестру: свежий тизер «Очарованных» со звездой «Как приручить лису» уже как мини-фильм (видео) Читать дальше 17 апреля 2026
Как снимали «Склифосовский»: где находятся главные площадки и как создают эффект настоящей больницы Как снимали «Склифосовский»: где находятся главные площадки и как создают эффект настоящей больницы Читать дальше 17 апреля 2026
Почему заменили Женька в сериале «Вампиры средней полосы»: не скандал и не контракт — причина серьезная Почему заменили Женька в сериале «Вампиры средней полосы»: не скандал и не контракт — причина серьезная Читать дальше 17 апреля 2026
20 апреля на НТВ стартует 2 сезон «Высшей меры» с Бухаровым: чем он будет отличаться и почему история станет жестче 20 апреля на НТВ стартует 2 сезон «Высшей меры» с Бухаровым: чем он будет отличаться и почему история станет жестче Читать дальше 17 апреля 2026
