Киноафиша Статьи Неожиданный порочный поворот: почему Сулейман сомневался в своем решении бросить фиолетовый платок Хюррем

4 марта 2026 13:46
Кадр из сериала «Великолепный век»

Фиолетовый платок жаждала получить каждая наложница гарема.

Хюррем выделялась среди всех женщин гарема. В сериале «Великолепный век» она сделала шаг, который шокировал всех. Роксолона не просто исполнила танец, как остальные. Она после группового номера представила свое сольное выступление.

Конечно, подобный риск мог привести к наказанию, если бы её танец не понравился султану, однако все сложилось иначе. Импровизация Хюррем произвела на Сулеймана сильное впечатление, что было видно по его взгляду. Он с завороженным выражением лицем наблюдал за ней, не в силах оторвать глаз от платка. Но с каждым ее движением на его лице появлялись тени недовольства.

Почему же так? Сулейману явно нравились ее соблазнительные танцы и плавные изгибы, однако в его взгляде читалось недовольство. Дело в том, что Хюррем, в будущем ставшая его любимой, танцевала с гордо поднятой головой и не отводила взгляда от султана, несмотря на то, что по правилам она не имела права смотреть на него. Она смотрела, не подчиняясь, а показывая свое превосходство.

Тем не менее, эта рыжеволосая дерзкая девушка нашла способ обратить ситуацию в свою пользу. В конце своего выступления она упала к ногам Сулеймана, демонстрируя свою покорность и преданность, что в итоге и убедило султана оставить ее рядом, несмотря на его колебания.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
