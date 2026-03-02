Меню
Киноафиша Статьи Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя

2 марта 2026 20:04
Кадр из сериала «Подсудимый»

Каждая серия длится 56 минут, всего их 16.

Если после «Первого отдела» вам хочется увидеть Елену Вожакину совсем в другом амплуа, без раздражающих интонаций и холодной отстранённости, стоит вспомнить сериал «Подсудимый».

Здесь она играет в иной тональности, и рядом с ней — знакомые лица. В кадре снова появляется тот самый Фома из «Невского», Дмитрий Паламарчук. Ему досталась главная роль.

«Подсудимый» вышел 22 апреля 2019 года. Режиссёр проекта — Максим Бриус, сценарий написал Игорь Бедных. В центре истории — следователь СК Андрей Климов.

Он принципиален, отказывается от карьерного роста ради работы «в поле», безупречно знает закон и не идёт на компромиссы с теми, кто прикрывается деньгами и связями.

У Климова есть жена и дочь, стабильная жизнь и репутация честного профессионала. Однажды он засыпает дома, а просыпается в тюремной камере. Между этими событиями — четыре месяца, полностью стёртые из памяти. Его обвиняют в убийстве собственной семьи.

Каждая серия длится 56 минут, и расследование постепенно превращается в личную войну героя с системой. В проекте также снялись Пётр Рыков, Владимир Литвинов, Антон Гуляев, Мария Русских и другие.

«Подсудимый» — это не просто детектив, а история о том, как легко следователь может сам оказаться по другую сторону закона.

Фото: Кадр из сериала «Подсудимый»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
