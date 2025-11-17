Тихие премьеры без миллиардных бюджетов, которые советует каждый второй блогер: эти 3 новинки хвалят чаще остальных

Иногда кино, не попавшее в топы, оказывается куда живее и человечнее, чем десятки шумных премьер. Эти новые фильмы блогеры называют своими личными открытиями — в них нет супергероев и спецэффектов, но есть истории, в которые легко поверить.

«С марта по май»

Чешская драма Мартина Павола Репки рассказывает о семье, где взрослые дети вдруг узнают, что родители ждут ещё одного ребёнка.

Эта новость разрушает привычный порядок и заставляет всех заново взглянуть на отношения. Блогеры отмечают редкую теплоту картины и атмосферу спокойствия, которая не скатывается в скуку.

Один из зрителей написал: «Это фильм, где ничего особенного не происходит, но после него хочется позвонить родителям».

«Авиньон»

Французская лента Йохана Дионне — история актёра, совравшего о своей роли ради любви. Комедия и драма здесь сплетаются почти театрально: смешно, неловко, трогательно.

По отзывам блогеров, «Авиньон» возвращает ту самую магию старого французского кино, где важны не события, а интонации.

«Манго»

Испано-датская комедия Мехди Аваза — настоящий солнечный фильм. Герои едут на юг за новым проектом, но находят больше, чем бизнес — шанс начать всё заново.

Это кино о переменах, о сложных отношениях между матерью и дочерью и о том, как иногда нужно позволить себе просто жить. Блогеры называют «Манго» «идеальной таблеткой от ноябрьской серости».

Эти фильмы не попадут на обложки стримингов, но именно их хочется включить вечером — без спешки и громких слов, чтобы вспомнить, зачем вообще придумали кино.

По материалам дзен-канала КИНОМАНЬЯК

