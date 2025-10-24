Неон устарел, а Джаред Лето не «греет»: 5 причин, почему «Трон: Арес» провалился в прокате — главные ошибку Disney

В Сети пишут, что компания явно не понимает, чем живут подростки.

Возвращение в мир неона и битов обернулось для Disney катастрофой. «Трон: Арес» должен был стать новой эпохой в киберфантастике — а стал чёрной дырой бюджета.

130 миллионов убытков, холодный приём критиков и равнодушие зрителей — результат, которого не ожидал никто. Почему проект, задуманный как триумф, оказался падением? Вот пять причин, по которым Система зависла.

1. Опоздали в цифровую вечность

Между «Наследием» и «Аресом» прошло пятнадцать лет. Для киновселенной — целая жизнь, для зрителя — вечность. За это время поколение, игравшее в «Трон» на аркадах, выросло, а новое уже не понимает, зачем в 2025-м смотреть фильм, где герои бегают по неоновым туннелям. Disney просто проспала момент.

2. Вместо продолжения — перезапуск

Вместо того чтобы продолжить историю Куорры и Сэма, студия решила всё снести и начать заново. Получилось без ностальгии и без смысла. Зритель ждал возвращения героев, а получил новых — холодных, вылизанных, будто сгенерированных самой Системой.

3. Джаред Лето — не Ctrl+Alt+Save

Disney сделала ставку на Лето, но харизма Джареда — не тот драйвер, что спасает фильм. Он органичен на сцене с микрофоном, но в цифровом аду выглядит потерянно. А когда главный герой не живёт в кадре, зритель не верит в мир, каким бы красивым он ни был, пишет автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

4. Неон больше не впечатляет

В 1982-м неоновый свет казался магией. В 2025-м — просто фильтром из TikTok. Глянцевая картинка «Ареса» выхолощена до стерильности, музыка Nine Inch Nails бьёт по ушам, но не по сердцу. Без идеи вся эта графическая роскошь работает как заставка, а не как кино.

5. Disney потеряла контакт с аудиторией

Компания явно не понимает, чем живут подростки. Пока Warner вытаскивает геймеров в кино с помощью «Майнкрафта», Disney показывает им киберпанк двадцатилетней давности. Результат закономерен: юная аудитория проходит мимо, старшая зевает.

Финал прост: «Трон: Арес» — фильм, снятый по инструкции, но без души. Когда-то «Трон» был дерзким манифестом о человеке в мире машин. Сегодня это просто красивая ошибка кода.

