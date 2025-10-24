Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Неон устарел, а Джаред Лето не «греет»: 5 причин, почему «Трон: Арес» провалился в прокате — главные ошибку Disney

Неон устарел, а Джаред Лето не «греет»: 5 причин, почему «Трон: Арес» провалился в прокате — главные ошибку Disney

24 октября 2025 14:44
Кадр из фильма «Трон: Арес»

В Сети пишут, что компания явно не понимает, чем живут подростки.

Возвращение в мир неона и битов обернулось для Disney катастрофой. «Трон: Арес» должен был стать новой эпохой в киберфантастике — а стал чёрной дырой бюджета.

130 миллионов убытков, холодный приём критиков и равнодушие зрителей — результат, которого не ожидал никто. Почему проект, задуманный как триумф, оказался падением? Вот пять причин, по которым Система зависла.

1. Опоздали в цифровую вечность

Между «Наследием» и «Аресом» прошло пятнадцать лет. Для киновселенной — целая жизнь, для зрителя — вечность. За это время поколение, игравшее в «Трон» на аркадах, выросло, а новое уже не понимает, зачем в 2025-м смотреть фильм, где герои бегают по неоновым туннелям. Disney просто проспала момент.

2. Вместо продолжения — перезапуск

Вместо того чтобы продолжить историю Куорры и Сэма, студия решила всё снести и начать заново. Получилось без ностальгии и без смысла. Зритель ждал возвращения героев, а получил новых — холодных, вылизанных, будто сгенерированных самой Системой.

Кадр из фильма «Трон: Арес»

3. Джаред Лето — не Ctrl+Alt+Save

Disney сделала ставку на Лето, но харизма Джареда — не тот драйвер, что спасает фильм. Он органичен на сцене с микрофоном, но в цифровом аду выглядит потерянно. А когда главный герой не живёт в кадре, зритель не верит в мир, каким бы красивым он ни был, пишет автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

4. Неон больше не впечатляет

В 1982-м неоновый свет казался магией. В 2025-м — просто фильтром из TikTok. Глянцевая картинка «Ареса» выхолощена до стерильности, музыка Nine Inch Nails бьёт по ушам, но не по сердцу. Без идеи вся эта графическая роскошь работает как заставка, а не как кино.

5. Disney потеряла контакт с аудиторией

Компания явно не понимает, чем живут подростки. Пока Warner вытаскивает геймеров в кино с помощью «Майнкрафта», Disney показывает им киберпанк двадцатилетней давности. Результат закономерен: юная аудитория проходит мимо, старшая зевает.

Финал прост: «Трон: Арес» — фильм, снятый по инструкции, но без души. Когда-то «Трон» был дерзким манифестом о человеке в мире машин. Сегодня это просто красивая ошибка кода.

Ранее мы писали: Финал «Трона: Арес» сбил зрителей с толку: что значит последняя сцена и кого ищет герой Джареда Лето

Фото: Кадр из фильма «Трон: Арес»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Гаррета Хедлунда нет в «Троне: Арес»? Создатели наконец объяснили фанатам, что пошло не так Почему Гаррета Хедлунда нет в «Троне: Арес»? Создатели наконец объяснили фанатам, что пошло не так Читать дальше 21 октября 2025
«Бен Соло все-таки выжил»: Disney побоялся снимать сольник про Кайло Рена – нас лишили лучших «Звездных войн» за долгие годы «Бен Соло все-таки выжил»: Disney побоялся снимать сольник про Кайло Рена – нас лишили лучших «Звездных войн» за долгие годы Читать дальше 22 октября 2025
Кворру в «Трон: Арес» показали лишь мельком, но этого хватило: именно она появится в очередном сиквеле франшизы Кворру в «Трон: Арес» показали лишь мельком, но этого хватило: именно она появится в очередном сиквеле франшизы Читать дальше 21 октября 2025
Он просто хотел сыграть рок-н-ролл, а устроил спор фанатов на десятилетия: Майкл Джей Фокс — о киноляпе в «Назад в будущее» Он просто хотел сыграть рок-н-ролл, а устроил спор фанатов на десятилетия: Майкл Джей Фокс — о киноляпе в «Назад в будущее» Читать дальше 21 октября 2025
Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Спустя 20 лет: Киану Ривз вернется на экраны в культовом образе — но это не Джон Уик и не Нео Читать дальше 25 октября 2025
Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Режиссер «Кошмара на улице Вязов» выбрал следующего Фредди Крюгера: а мы точно будем бояться? Или все-таки смеяться? Читать дальше 25 октября 2025
Когда «Интерстеллар» и «Мир Юрского периода» смешались: думала, что уже видела все, пока не включила «65» — крутой фильм на вечер, рекомендую Когда «Интерстеллар» и «Мир Юрского периода» смешались: думала, что уже видела все, пока не включила «65» — крутой фильм на вечер, рекомендую Читать дальше 25 октября 2025
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения «Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения Читать дальше 25 октября 2025
Почему Белла из «Сумерек» зовет отца Чарли, а не «папа»? Деталь, которую многие фанаты так и не поняли Почему Белла из «Сумерек» зовет отца Чарли, а не «папа»? Деталь, которую многие фанаты так и не поняли Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше