Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет

Современные кинематографисты мыслят масштабно, предлагая зрителям не только традиционные детективы, следуя установленным канонам жанра, но и оригинальные сюжеты, предсказать развязку которых зачастую невозможно. Рассказываю о трех таких российских сериалах, которые могли пройти мимо вашего внимания. Их определенно стоит пересмотреть. Если вы их еще не видели, будьте уверены — финал вас удивит.

Оффлайн

Сюжет сериала сосредоточен вокруг мобильного приложения, предназначенного для покупки запрещенных веществ. Это творение талантливого айтишника оказывается настоящим порталом в ад, ведь оно способствует зависимости и приводит людей к преждевременной смерти. Однако разработчики сталкиваются с непредвиденной угрозой — таинственным Анонимусом, который угрожает раскрыть данные всех пользователей приложения.

Он предлагает им выбор: обратиться в полицию и признаться или участвовать в игре, где проигрыш может иметь фатальные последствия. Разработчики пытаются избавиться от Анонимуса, но вскоре осознают, что сами оказались в роли жертв. В это дело вмешивается ФСБ, и всем участникам предстоит найти Анонимуса и наказать виновных в создании приложения. Однако, как оказывается, для этого придется пойти на сделку с Дьяволом.

Калимба

Профессор психиатрии Виктор Анатольевич Мещерский решает провести рискованный социальный эксперимент. Он собирает в подвале удаленного загородного дома восемь человек — преступников и их жертв. Среди них — вор, который обманул девушку, журналист с наркотической зависимостью, из-за которой погибла его жена, и другие.

Истинные мотивы эксперимента остаются загадкой для участников. За ними установлен постоянный видеонаблюдение, а на их руках специальные браслеты, способные давать электрические разряды для предотвращения насилия. Однако вскоре ситуация выходит из-под контроля, и эксперимент принимает непредсказуемый оборот. У психиатра есть свои личные причины для проведения этого эксперимента, и не все в этой компании здоровы.

Престиж

В элитном поселке «Престиж» происходит ужасное преступление: неизвестный проникает на охраняемую территорию и убивает няню семьи Филимоновых. После этого инцидента в некогда спокойном районе воцаряются страх и недоверие. Жители начинают подозревать друг друга, особенно прислугу — возможно, преступник среди них.

Расследование поручают следователю Елизавете Егоровне, которая должна досконально изучить каждый дом, опросить местных и выявить виновного. Однако задача становится сложнее из-за множества тайн и скрытых мотивов у жителей «Престижа», а улики пока не указывают на конкретного подозреваемого.

Каждый из этих проектов поднимает важные и интересные вопросы. Так что определенно рекомендую к просмотру.