Ненавидел компании и гостей, но ради Фродо сделал исключение: почему Бильбо усыновил племянника

Фродо, один из ключевых персонажей «Властелина колец», остается героем с довольно загадочным прошлым. Даже в «Хоббите», действие которого происходит за восемь десятилетий до основных событий, зрители почти ничего не узнают о его родителях.
Родители Фродо
Фродо Бэггинс был единственным ребенком в семье Дрого Бэггинса и Примулы Брендибак. Их жизнь трагически оборвалась во время лодочной прогулки по реке Брендивин. В тот роковой день мальчику едва исполнилось 11 лет. Эта трагедия произошла примерно за два десятилетия до начала истории «Властелина колец».
После потери родителей юный Фродо переехал в Бренди Холл к родне со стороны матери. Его официальным опекуном стал дядя Роримак Брендибак.
Однако спустя некоторое время мальчик нашел новый дом у своего двоюродного дяди по отцовской линии. Знаменитый Бильбо Бэггинс тепло принял его и впоследствии официально оформил усыновление.
Почему Бильбо усыновил Фродо
После своего знаменитого похода к Эребору Бильбо Бэггинс предпочитал уединенную жизнь. Он не был большим любителем шумных компаний и близко почти ни с кем не сходился.
Однако к юному Фродо он испытывал особую теплоту. Возможно, в племяннике он разглядел черты собственного характера.
Фродо же всей душой привязался к Бильбо. Он с огромным интересом слушал рассказы дяди и внимательно изучал его мемуары.
Это общение во многом помогло Фродо вырасти в того самого отважного хоббита, которому будет суждено выполнить величайшую миссию — уничтожить Кольцо Всевластия, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».
