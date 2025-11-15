Ненавидел компании и гостей, но ради Фродо сделал исключение: почему Бильбо усыновил племянника

Меню
15 ноября 2025 07:29
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

С родителями героя произошла трагедия.

Фродо, один из ключевых персонажей «Властелина колец», остается героем с довольно загадочным прошлым. Даже в «Хоббите», действие которого происходит за восемь десятилетий до основных событий, зрители почти ничего не узнают о его родителях.

Родители Фродо

Фродо Бэггинс был единственным ребенком в семье Дрого Бэггинса и Примулы Брендибак. Их жизнь трагически оборвалась во время лодочной прогулки по реке Брендивин. В тот роковой день мальчику едва исполнилось 11 лет. Эта трагедия произошла примерно за два десятилетия до начала истории «Властелина колец».

После потери родителей юный Фродо переехал в Бренди Холл к родне со стороны матери. Его официальным опекуном стал дядя Роримак Брендибак.

Однако спустя некоторое время мальчик нашел новый дом у своего двоюродного дяди по отцовской линии. Знаменитый Бильбо Бэггинс тепло принял его и впоследствии официально оформил усыновление.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Почему Бильбо усыновил Фродо

После своего знаменитого похода к Эребору Бильбо Бэггинс предпочитал уединенную жизнь. Он не был большим любителем шумных компаний и близко почти ни с кем не сходился.

Однако к юному Фродо он испытывал особую теплоту. Возможно, в племяннике он разглядел черты собственного характера.

Фродо же всей душой привязался к Бильбо. Он с огромным интересом слушал рассказы дяди и внимательно изучал его мемуары.

Это общение во многом помогло Фродо вырасти в того самого отважного хоббита, которому будет суждено выполнить величайшую миссию — уничтожить Кольцо Всевластия, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Братство Кольца» (2001), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Светлана Левкина
