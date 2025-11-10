Меню
Немногим удалось уловить дух «Игры престолов», но эти 3 сериала смогли: в них интриг, крови и боли не меньше, чем в хите HBO

10 ноября 2025 18:37
Кадр из сериала «Британия», «Чужестранка», «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»

Хотя они все разные, но суть одна.

После финала «Игры престолов» зрители долго искали ту самую историю: политические интриги, миры, где власть пахнет кровью, а герои не делятся на добрых и злых. За прошедшие годы таких проектов появилось немного, но некоторые сериалы сумели поймать ту же магию — не в смысле драконов, а в умении рассказывать о людях на изломе власти.

Мы выбрали три сериала, которые достойны стоять рядом с легендарной сагой HBO — каждый по-своему продолжает её наследие.

«Британия» (Britannia, 2018–2021)

Если в «Игре престолов» интриги плели на троне, то в «Британии» всё решают друиды. Сериал погружает в Британию времён римского вторжения — мир, где колдовство и политика переплелись, а сны и пророчества звучат убедительнее законов.

«Британия»

Создатели не стали гнаться за исторической точностью, а превратили реальность в галлюцинацию: яркие краски, древние ритуалы, языческие боги, дым трав и крови. Магия здесь не блеск и огонь, а древний ужас земли.

«Чужестранка» (Outlander, 2014–н.в.)

Фэнтези здесь — лишь лазейка во времени. Медсестра Второй мировой случайно переносится в XVIII век, где любовь и жестокость сливаются в одно. «Чужестранка» — это не про магию, а про чувство, которое сильнее времени.

«Чужестранка»

Но именно эта земная магия делает сериал похожим на «Игру престолов»: здесь тоже кровь, страсть, политика и боль. Только меч заменён скальпелем, а драконы — горной свободой. «Чужестранка» доказывает: фэнтези может быть интимным, а путешествие во времени — способом прожить человеческую драму заново.

«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» (Jonathan Strange & Mr Norrell, 2015)

Если «Игра престолов» — это война династий, то этот сериал — война магов. Но не юных героев, а джентльменов в камзолах, что спорят о природе волшебства и власти, как члены парламента.

«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»

Англия XIX века показана как страна, где магия была забыта, пока два человека — педант Норрелл и безрассудный Стрендж — не решили вернуть её в мир. Это фэнтези для тех, кто любит интриги не мечом, а словом — где каждая сделка с силами потустороннего мира похожа на дипломатический договор.

Почему эти три сериала достойны престола

Все они по-разному продолжают традицию «Игры престолов»:

  • «Британия» — за дух древнего безумия и первобытную мощь.
  • «Чужестранка» — за человеческую страсть и историческую плоть.
  • «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» — за ум, атмосферу и магию, поданную с британской иронией.

Каждый из них напоминает: великое фэнтези — это не про чудеса, а про цену, которую платят те, кто в них верит.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Британия», «Чужестранка», «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
