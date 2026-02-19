Меню
Немецкий хит от Netflix уже посмотрели 25,7 млн просмотров: формула простая — идеальна для сериального запоя

Немецкий хит от Netflix уже посмотрели 25,7 млн просмотров: формула простая — идеальна для сериального запоя

19 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Рассекреченные»

Всего шесть серий — такой формат цепляет моментально.

Иногда сериал ругают — и именно это делает его хитом. Немецкий шпионский триллер «Рассекреченные» неожиданно ворвался в мировые чарты Netflix и собрал 25,7 млн просмотров. По данным FlixPatrol, проект возглавил рейтинги во многих странах, несмотря на довольно прохладные оценки аудитории — 67% на Rotten Tomatoes.

И вот здесь становится интересно.

О чем сериал «Рассекреченные»

В центре истории — супруги Саймон и Мерет Шефер. С виду они обычная семья из Берлина: ресторан, подросток-дочь, спокойная жизнь. Но на самом деле они — бывшие агенты разведки, которые живут под прикрытием.

Идиллия рушится, когда в их дом приходит раненый незнакомец, а операция 16-летней давности внезапно возвращается в настоящее.

Это не гламурный шпионский экшен. Здесь нет супергероев в идеальной форме. Герои уставшие, возрастные, с травмами — и физическими, и моральными. Каждая драка выглядит болезненно, каждая тайна — разрушительно.

Почему мнения разделились

Создатель сериала Пол Коутс не изобретает жанр заново. Он берет знакомую формулу: «бывшие шпионы, прошлое возвращается», — и делает ставку на атмосферу и медленное напряжение.

Сериал не шокирует поворотами. Он постепенно раскручивает клубок лжи, заставляя зрителя догадываться самому. Для одних это плюс — взрослый, сдержанный триллер. Для других — слишком осторожно и предсказуемо.

Почему его смотрят

Шесть серий — идеальный формат для запоя. Берлин добавляет холодной шпионской эстетики, а участие немецкой разведки в консультировании проекта усиливает ощущение реализма.

В итоге «Рассекреченные» не пытаются быть революцией. Они просто делает свое дело уверенно и серьезно. И, судя по цифрам, этого оказалось достаточно, чтобы зрители пришли — даже если спорят до сих пор.

Фото: Кадр из сериала «Рассекреченные»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
