Немцы такое пропускать не собирались: какие сцены вырезали из «Семнадцати мгновений весны» для проката в ГДР

«Семнадцать мгновений весны» совершили настоящую революцию в советском кино — впервые враги были показаны не как карикатурные злодеи, а как живые, сложные люди.

По слухам, такой подход был не случайным: фильм задумывали для международного проката, чтобы мир увидел, как советская разведка боролась с нацизмом. Но когда ленту решили показать в ГДР, потребовались правки.

Сцены с курением

Когда глава госбезопасности ГДР Маркус Вольф посмотрел «17 мгновений весны», его внимание привлекла одна деталь — обилие курения на экране. Он сразу указал на историческое несоответствие: в нацистской Германии 1940-х годов действовала жёсткая антитабачная кампания.

Кадры с сигаретами вырезали или заменили — чтобы не нарушать историческую достоверность.

Барбара Крайн

Цензоры придрались даже к Барбаре Крайн. Оказалось, что в реальном Третьем рейхе женщины не могли иметь звание унтершарфюрера СС и служить в оперативных отделах — они состояли лишь во вспомогательных подразделениях и носили другую форму.

Пришлось срочно корректировать и монтаж, и диалоги. Это позволило сохранить образ Крайн, но сделать его более условным и менее противоречащим историческим фактам.

После всех правок сериал наконец вышел в ГДР — и мгновенно стал успешен, пишет автор Дзен-канала «Загадки истории».

