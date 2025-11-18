«Нельзя просто так пройти мимо Толкиена»: 9 раз, когда «Игра престолов» повторяла «Властелина колец» (не плагиат, а вдохновение)

Параллели, которые вы больше не развидите.

«Игра престолов» и «Властелин колец» — две вселенные, которые будто стоят по разные стороны жанрового моста, но на самом деле давно переглядываются, подмигивают друг другу и делят одну полку вдохновения.

Джордж Мартин много лет уверял, что Толкиен стал для него путеводной звездой. Эксперты Screen Rant перечитали оба эпоса и нашли целых девять точек соприкосновения — иногда трогательных, иногда смешных, но всегда очевидных.

1. Фродо и Джон

Фродо — герой поневоле, которому досталось спасение мира и рана, не заживающая до конца жизни. Джон Сноу — герой поневоле, которого буквально убили, чтобы вернуть обратно. Оба сделали своё дело, и обоим пришлось уйти в изгнание. Зеркала между мирами работают безотказно.

2. Финальные прощания

Фродо уходит за море, на пристани его провожают Сэм, Мерри и Пиппин. Джон уезжает за Стену, глядя на Сансу, Арью и Брана. Два выхода в неизвестность — одинаково тихие, но болезненные.

3. Орёл и дракон

Дрогон уносит тело Дейенерис — почти как орёл, подхвативший Фродо над Мордором. Оба эпизода — про последнее прикосновение к героям, которых уже невозможно спасти.

4. Два Сэма

Сэм Гэмджи и Сэм Тарли — тихая сила каждого сюжета. Они остаются рядом, когда все остальные разбегаются. И оба получают самое простое и честное счастье в финале.

5. Кольцо и Железный трон

Разные по виду, но одинаковые по сути — власть, которая сводит с ума. И кольцо, и трон в итоге исчезают в огне, оставляя после себя только обугленные уроки.

6. Смерти как инструмент

Гибель Гэндальфа в Мории впечатала Мартина в подростковом возрасте. Тогда он понял: убивать главных — можно. И будет сильнее. Именно эту смелость он перенёс в Вестерос.

7. Орки и Белые ходоки

Саурон создаёт армию орков, Король Ночи — нежить. Образы почти не различаются: серость, тьма, чуждость. И угроза, которая накрывает мир целиком.

8. Хроники и хронисты

У Толкиена Бильбо заканчивает мемуары, у Мартина Сэм презентует «Песнь льда и пламени». Оба мира осознают собственную историю через тех, кого обычно не замечают.

9. Эовин и Арья

Сильные девушки, чьи имена вписаны в ключевые битвы. Эовин убивает короля назгулов, Арья отправляет в небытие Короля Ночи. Женская отвага — финальный рифмующий штрих.

Эти девять совпадений — не копирование, а диалог между авторами. Толкиен создал фундамент, Мартин — многоэтажку сверху. И оба доказали, что хорошие истории не заканчиваются — они продолжаются в других руках.

