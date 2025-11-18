«Нельзя просто так пройти мимо Толкиена»: 9 раз, когда «Игра престолов» повторяла «Властелина колец» (не плагиат, а вдохновение)

«Игра престолов» и «Властелин колец» — две вселенные, которые будто стоят по разные стороны жанрового моста, но на самом деле давно переглядываются, подмигивают друг другу и делят одну полку вдохновения.
Джордж Мартин много лет уверял, что Толкиен стал для него путеводной звездой. Эксперты Screen Rant перечитали оба эпоса и нашли целых девять точек соприкосновения — иногда трогательных, иногда смешных, но всегда очевидных.
1. Фродо и Джон
Фродо — герой поневоле, которому досталось спасение мира и рана, не заживающая до конца жизни. Джон Сноу — герой поневоле, которого буквально убили, чтобы вернуть обратно. Оба сделали своё дело, и обоим пришлось уйти в изгнание. Зеркала между мирами работают безотказно.
2. Финальные прощания
Фродо уходит за море, на пристани его провожают Сэм, Мерри и Пиппин. Джон уезжает за Стену, глядя на Сансу, Арью и Брана. Два выхода в неизвестность — одинаково тихие, но болезненные.
3. Орёл и дракон
Дрогон уносит тело Дейенерис — почти как орёл, подхвативший Фродо над Мордором. Оба эпизода — про последнее прикосновение к героям, которых уже невозможно спасти.
4. Два Сэма
Сэм Гэмджи и Сэм Тарли — тихая сила каждого сюжета. Они остаются рядом, когда все остальные разбегаются. И оба получают самое простое и честное счастье в финале.
5. Кольцо и Железный трон
Разные по виду, но одинаковые по сути — власть, которая сводит с ума. И кольцо, и трон в итоге исчезают в огне, оставляя после себя только обугленные уроки.
6. Смерти как инструмент
Гибель Гэндальфа в Мории впечатала Мартина в подростковом возрасте. Тогда он понял: убивать главных — можно. И будет сильнее. Именно эту смелость он перенёс в Вестерос.
7. Орки и Белые ходоки
Саурон создаёт армию орков, Король Ночи — нежить. Образы почти не различаются: серость, тьма, чуждость. И угроза, которая накрывает мир целиком.
8. Хроники и хронисты
У Толкиена Бильбо заканчивает мемуары, у Мартина Сэм презентует «Песнь льда и пламени». Оба мира осознают собственную историю через тех, кого обычно не замечают.
9. Эовин и Арья
Сильные девушки, чьи имена вписаны в ключевые битвы. Эовин убивает короля назгулов, Арья отправляет в небытие Короля Ночи. Женская отвага — финальный рифмующий штрих.
Эти девять совпадений — не копирование, а диалог между авторами. Толкиен создал фундамент, Мартин — многоэтажку сверху. И оба доказали, что хорошие истории не заканчиваются — они продолжаются в других руках.
Ранее мы писали: Эти 5 персонажей «Игры престолов» — лишь выдумка сценаристов: об этом знают лишь те, кто читал книги.