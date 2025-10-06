«Некрасивые мужчины и глупые герои» — так японцы говорят после просмотра одного из самых популярных советских фильмов

Японцам, особенно старшему поколению, советское кино отлично знакомо. Это не случайность, а результат целенаправленной работы.

Советские власти активно продвигали кинопродукцию в Японии. Этим занималось представительство «Совэкспортфильм», которое организовывало кинопоказы и транслировало фильмы по местному телевидению.

Правда, не все картины нашли отклик в японской душе. Та же «Ирония судьбы» вызвала скорее недоумение, чем восторг.

«Ирония судьбы» в японском прокате

В Японии «Иронию судьбы» показали под весьма необычным названием. Оно звучало как «Ирония судьбы или желаю хорошо принять ванну».

Переводчик явно столкнулся с трудностями. Знаменитое «С лёгким паром!» оказалось неподдающейся фразой.

Отзывы японцев об «Иронии судьбы»

Японские зрители оставили весьма любопытные комментарии об «Иронии судьбы». Многие сразу отметили необычную длину фильма.

«Русские, наверное, не любят спешки и любят долго сидеть и смотреть в экран, терпеливые», — предположил один из них.

Поведение героев вызвало не меньше вопросов.

«Не смог понять ни одного человека в этом фильме. Зачем они вели себя столь глупо? Ведь взрослые люди, а вели себя словно дети — шумели, капризничали, хулиганили», — удивлялись зрители.

Особое внимание уделили внешности актеров.

«В этом фильме совсем некрасивые мужчины. Я думала, что в России мужчины интересные. Зато женщины — как с журнала, ухоженные, нарядные», — прокомментировала одна из зрительниц.

Больше всего шокировала традиция ежегодного просмотра.

«Может в этом секрет? Нужно его пересмотреть много раз и тогда откроется какой-то скрытый секретный смысл?» — размышляли японцы.

В итоге, по словам автора Дзен-канала «В деталях. О кино», японские зрители поставили фильму совсем невысокую оценку — всего 3 балла из 10.

