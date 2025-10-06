Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Некрасивые мужчины и глупые герои» — так японцы говорят после просмотра одного из самых популярных советских фильмов

«Некрасивые мужчины и глупые герои» — так японцы говорят после просмотра одного из самых популярных советских фильмов

6 октября 2025 13:46
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Зрители не поняли множество нюансов.

Японцам, особенно старшему поколению, советское кино отлично знакомо. Это не случайность, а результат целенаправленной работы.

Советские власти активно продвигали кинопродукцию в Японии. Этим занималось представительство «Совэкспортфильм», которое организовывало кинопоказы и транслировало фильмы по местному телевидению.

Правда, не все картины нашли отклик в японской душе. Та же «Ирония судьбы» вызвала скорее недоумение, чем восторг.

«Ирония судьбы» в японском прокате

В Японии «Иронию судьбы» показали под весьма необычным названием. Оно звучало как «Ирония судьбы или желаю хорошо принять ванну».

Переводчик явно столкнулся с трудностями. Знаменитое «С лёгким паром!» оказалось неподдающейся фразой.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Отзывы японцев об «Иронии судьбы»

Японские зрители оставили весьма любопытные комментарии об «Иронии судьбы». Многие сразу отметили необычную длину фильма.

«Русские, наверное, не любят спешки и любят долго сидеть и смотреть в экран, терпеливые», — предположил один из них.

Поведение героев вызвало не меньше вопросов.

«Не смог понять ни одного человека в этом фильме. Зачем они вели себя столь глупо? Ведь взрослые люди, а вели себя словно дети — шумели, капризничали, хулиганили», — удивлялись зрители.

Особое внимание уделили внешности актеров.

«В этом фильме совсем некрасивые мужчины. Я думала, что в России мужчины интересные. Зато женщины — как с журнала, ухоженные, нарядные», — прокомментировала одна из зрительниц.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Больше всего шокировала традиция ежегодного просмотра.

«Может в этом секрет? Нужно его пересмотреть много раз и тогда откроется какой-то скрытый секретный смысл?» — размышляли японцы.

В итоге, по словам автора Дзен-канала «В деталях. О кино», японские зрители поставили фильму совсем невысокую оценку — всего 3 балла из 10.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сети выбрали лучший поцелуй из советского кино.

Фото: Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу Читать дальше 7 октября 2025
40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья 40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья Читать дальше 4 октября 2025
Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Читать дальше 3 октября 2025
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово Читать дальше 2 октября 2025
Фанаты ошибались 20 лет: шрам Гарри Поттера — не просто молния, а древний магический знак, который Роулинг выбрала не случайно Фанаты ошибались 20 лет: шрам Гарри Поттера — не просто молния, а древний магический знак, который Роулинг выбрала не случайно Читать дальше 6 октября 2025
Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок? Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок? Читать дальше 6 октября 2025
Какое море скрывается в «Белом солнце пустыни»: миллионы зрителей до сих пор ошибаются Какое море скрывается в «Белом солнце пустыни»: миллионы зрителей до сих пор ошибаются Читать дальше 6 октября 2025
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Читать дальше 5 октября 2025
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? Читать дальше 5 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше