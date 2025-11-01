«Некоторые парики настолько ужасны, что их невозможно забыть»: критики разгромили 4 сезон «Ведьмака» от Netflix — первые отзывы

Эксперты в мире кино не поскупились на эмоции. Негативные.

Netflix выпустил четвёртый сезон «Ведьмака» — и зрители ринулись смотреть, чтобы понять, сможет ли Лиам Хемсворт заменить Генри Кавилла.

Восьмисерийная глава и спецвыпуск про «Крыс» появились 30 октября, но восторгов не случилось. Критики называют сезон самым слабым, а зрители — провалом. Единственное, что спасает эту ведьмачью кашу, — сам Хемсворт.

Фэнтези, которое устало от себя

На Rotten Tomatoes у четвертого сезона 50% от критиков и всего 23% от зрителей. Для сравнения: у первого сезона было 88%, у второго — 54%, у третьего — 20%. Каждая новая часть «Ведьмака» теряет не только зрителей, но и характер.

Что говорят критики

Slashfilm признаёт: история теряет ритм, но Хемсворт справился достойно.

«Хемсворт отлично справляется с ролью ведьмака, и даже заметные отличия этой версии не мешают истории. [...] "Ведьмак" в финале намекает на ключевые моменты из книг, но эффект от этих знакомых твистов получается тусклым – как от меча, который не точили годами. Потенциал мира Сапковского по-прежнему огромен, но Netflix-адаптация растрачивает его впустую: четвертый сезон стал самым слабым».

Radio Times отмечает, что отсутствие Кавилла чувствуется буквально в каждой сцене:

«Отсутствие Кавилла ощущается особенно остро в истории, страдающей от неровного сценария и несогласованного настроения. Очевидно, что фэнтези-сериал Netflix утратил свою магию. Если пятый сезон не совершит (монструозного) чуда, даже Геральт не справится с этим заданием».

The Wrap идёт ещё дальше и называет новую версию Геральта «бледной копией»:

«Скорее всего, сериал окажется недостаточно интересным, чтобы утешить фанатов, до сих пор переживающих из-за ухода их любимого Генри Кавилла – харизматичного, наделенного магией воина Геральта, которого теперь заменил своей "бледной" имитацией Лиам Хемсворт».

Издание But Why Tho? A Geek Community указывает на хаотичность и небрежность постановки, хотя признаёт, что ближе к финалу сериал всё-таки находит опору:

«Первая часть, мягко говоря, хаотична. Визуальные эффекты хромают, костюмы местами выглядят дешево – особенно женские наряды и новые доспехи. Некоторые парики настолько ужасны, что их невозможно забыть (в частности, у Лютика). [...] Начало четвертого сезона "Ведьмака" раздражает множеством недостатков, но во второй половине сериал находит твердую опору».

А вот Collider, напротив, остаётся на стороне актёра, хваля его энергетику и новый взгляд на образ:

«Лиам Хемсворт делает Геральта своим в динамичной фэнтезийной эпопее Netflix», — цитирует издание портал Soyuz.ru.

Пятый, финальный сезон выйдет в 2026 году. Шанс реабилитироваться у Netflix ещё есть, но даже самые преданные фанаты уже шутят: «Похоже, монстры теперь живут не на Континенте, а в сценарии».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему Хемсворт — идеальный Геральт.