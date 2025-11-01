Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Некоторые парики настолько ужасны, что их невозможно забыть»: критики разгромили 4 сезон «Ведьмака» от Netflix — первые отзывы

«Некоторые парики настолько ужасны, что их невозможно забыть»: критики разгромили 4 сезон «Ведьмака» от Netflix — первые отзывы

1 ноября 2025 19:06
Кадр из сериала «Ведьмак»

Эксперты в мире кино не поскупились на эмоции. Негативные.

Netflix выпустил четвёртый сезон «Ведьмака» — и зрители ринулись смотреть, чтобы понять, сможет ли Лиам Хемсворт заменить Генри Кавилла.

Восьмисерийная глава и спецвыпуск про «Крыс» появились 30 октября, но восторгов не случилось. Критики называют сезон самым слабым, а зрители — провалом. Единственное, что спасает эту ведьмачью кашу, — сам Хемсворт.

Фэнтези, которое устало от себя

На Rotten Tomatoes у четвертого сезона 50% от критиков и всего 23% от зрителей. Для сравнения: у первого сезона было 88%, у второго — 54%, у третьего — 20%. Каждая новая часть «Ведьмака» теряет не только зрителей, но и характер.

Что говорят критики

Slashfilm признаёт: история теряет ритм, но Хемсворт справился достойно.

«Хемсворт отлично справляется с ролью ведьмака, и даже заметные отличия этой версии не мешают истории. [...] "Ведьмак" в финале намекает на ключевые моменты из книг, но эффект от этих знакомых твистов получается тусклым – как от меча, который не точили годами. Потенциал мира Сапковского по-прежнему огромен, но Netflix-адаптация растрачивает его впустую: четвертый сезон стал самым слабым».

Кадр из сериала «Ведьмак»

Radio Times отмечает, что отсутствие Кавилла чувствуется буквально в каждой сцене:

«Отсутствие Кавилла ощущается особенно остро в истории, страдающей от неровного сценария и несогласованного настроения. Очевидно, что фэнтези-сериал Netflix утратил свою магию. Если пятый сезон не совершит (монструозного) чуда, даже Геральт не справится с этим заданием».

The Wrap идёт ещё дальше и называет новую версию Геральта «бледной копией»:

«Скорее всего, сериал окажется недостаточно интересным, чтобы утешить фанатов, до сих пор переживающих из-за ухода их любимого Генри Кавилла – харизматичного, наделенного магией воина Геральта, которого теперь заменил своей "бледной" имитацией Лиам Хемсворт».

Издание But Why Tho? A Geek Community указывает на хаотичность и небрежность постановки, хотя признаёт, что ближе к финалу сериал всё-таки находит опору:

«Первая часть, мягко говоря, хаотична. Визуальные эффекты хромают, костюмы местами выглядят дешево – особенно женские наряды и новые доспехи. Некоторые парики настолько ужасны, что их невозможно забыть (в частности, у Лютика). [...] Начало четвертого сезона "Ведьмака" раздражает множеством недостатков, но во второй половине сериал находит твердую опору».

А вот Collider, напротив, остаётся на стороне актёра, хваля его энергетику и новый взгляд на образ:

«Лиам Хемсворт делает Геральта своим в динамичной фэнтезийной эпопее Netflix», — цитирует издание портал Soyuz.ru.

Пятый, финальный сезон выйдет в 2026 году. Шанс реабилитироваться у Netflix ещё есть, но даже самые преданные фанаты уже шутят: «Похоже, монстры теперь живут не на Континенте, а в сценарии».

Ранее портал «Киноафиша» писал, как шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему Хемсворт — идеальный Геральт.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии В 4 сезоне Netflix наконец раскрыл эту тайну: почему ведьмак называл себя Геральтом из Ривии Читать дальше 2 ноября 2025
Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом Катастрофические 17% на Rotten Tomatoes, но это не мешает рвать топы: 4 сезон «Ведьмака» за пару дней стал мировым хитом Читать дальше 2 ноября 2025
Почему именно у Геральта седые волосы? Ведь у других ведьмаков нет такой особенности Почему именно у Геральта седые волосы? Ведь у других ведьмаков нет такой особенности Читать дальше 1 ноября 2025
«Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать «Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать Читать дальше 31 октября 2025
«Чертовски крутой экшен-аттракцион»: первые отзывы на нового «Хищника» — драйв есть, но чего-то не хватает, «Добыча» была сильнее «Чертовски крутой экшен-аттракцион»: первые отзывы на нового «Хищника» — драйв есть, но чего-то не хватает, «Добыча» была сильнее Читать дальше 31 октября 2025
Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему Хемсворт — идеальный Геральт: зря зрители так не хотят смотреть 4 сезон Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему Хемсворт — идеальный Геральт: зря зрители так не хотят смотреть 4 сезон Читать дальше 30 октября 2025
Где Пеннивайз? При чем тут военные? Почему так скучно? Разбираемся, за что зрители напали на «Добро пожаловать в Дерри» Где Пеннивайз? При чем тут военные? Почему так скучно? Разбираемся, за что зрители напали на «Добро пожаловать в Дерри» Читать дальше 30 октября 2025
Перед премьерой Netflix вспоминаем, что было в 3 сезоне «Ведьмака»: закат Геральта с лицом Кавилла Перед премьерой Netflix вспоминаем, что было в 3 сезоне «Ведьмака»: закат Геральта с лицом Кавилла Читать дальше 30 октября 2025
Финал «Миротворца» вышел громким, но непонятным: 5 вопросов, которые не дают фанатам спать спокойно — похоже, без 3 сезона не обойтись Финал «Миротворца» вышел громким, но непонятным: 5 вопросов, которые не дают фанатам спать спокойно — похоже, без 3 сезона не обойтись Читать дальше 30 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше