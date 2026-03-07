«Некоторые моменты вызывают отвращение»: Кэмерон опустил ниже плинтуса свой первый «Терминатор», назвав его жалким

Есть моменты, которые режиссер хотел бы вырежить из фильма.

Прошло уже больше 40 лет с момента выхода «Терминатора», но сам Джеймс Кэмерон до сих пор вспоминает о своём первом большом успехе без особого восторга.

Фильм давно считается культовым и входит в списки главной фантастики в истории кино. Он принёс режиссёру славу, деньги и фактически открыл дорогу в Голливуде, но у самого Кэмерона, как оказалось, к этой картине накопилось немало вопросов.

Сегодня режиссёр смотрит на фильм куда строже, чем поклонники. Его смущают и производственные ограничения того времени, и отдельные сцены, которые сейчас кажутся ему неудачными.

«Я не считаю это каким-то Святым Граалем. Сейчас я смотрю на это, и некоторые моменты вызывают отвращение, а некоторые говорят: “Да, мы неплохо справились с имеющимися у нас ресурсами”», — признавался режиссер в беселе с Empire.

Когда снимался первый «Терминатор», Кэмерон был режиссёром, которого почти никто не знал. До «Титаника», «Аватара» и мировых рекордов кассы оставались десятилетия. На руках у него было всего 6,4 миллиона долларов бюджета, много амбиций и Арнольд Шварценеггер, которого режиссёр поначалу вообще не видел в роли машины-убийцы.

Результат оказался почти невероятным. Картина собрала около 78 миллионов долларов и моментально сделала Кэмерона одним из самых обсуждаемых режиссёров Голливуда. Любопытно, что роль Терминатора сначала едва не досталась О. Джей Симпсону, но в итоге её получил Шварценеггер — и этот выбор стал легендарным.

При этом больше всего Кэмерона забавляют споры вокруг диалогов фильма. Критики годами называли их наивными и слишком прямолинейными. Сам режиссёр на такие замечания отвечает с привычной иронией.

«Давайте я посмотрю ваши три из четырёх самых кассовых фильмов — тогда мы поговорим об эффективности диалогов».

Как бы Кэмерон ни подшучивал над своим дебютом, факт остаётся простым. «Терминатор» стал тем самым фильмом, после которого и он, и Шварценеггер навсегда заняли место в истории кино. И спорить с этим уже бессмысленно.